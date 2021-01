El cheque es una modalidad de pago que tienen las empresas, la cual está ligada a su cuenta corriente.



Cuando un negocio quiere pagar a su proveedor por mercadería, por ejemplo, le emite un cheque, dijo Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School.



Sin embargo, el problema de los cheques surge cuando la cuenta no tiene fondos, lo que genera un sobregiro, señaló.



Aunque esta línea de financiamiento, llamada sobregiro, sirve para pagar dichos cheques, cuenta con una tasa de interés promedio de 90%, la más cara de la banca empresa, agregó.



Empero, José Risi, gerente de División productos y servicios financieros para empresas de BanBif, comentó recientemente que entre 2019 y 2020 se registró una reducción en la solicitud de talonarios de cheques en un promedio de 53% desde que inició la pandemia.



Esto demuestra que los canales digitales están siendo utilizados en mayor proporción por los clientes bancarios, acotó.



Según Carrillo, conforme el mercado peruano se digitaliza, se dejan de utilizar cheques y son reemplazados por transferencias bancarias.



“Los cheques ya casi no se necesitan, ahora las empresas pagan a sus proveedores con transferencias para evitar el costo reputacional por un papel sin fondos”, reiteró.



Tendencia

Siguiendo este comportamiento, sostuvo que la tendencia es que los cheques desaparezcan y, tras ello, también lo hagan los sobregiros.



Las transferencias bancarias hacen que sea más baratas las operaciones para la empresa, refirió.



Al banco se le debe pagar para que otorgue una chequera, lo hace más conveniente las transferencias, aseveró.

Por su parte, Risi coincidió en señalar que entre los principales beneficios de realizar operaciones mediante plataformas digitales figura la conveniencia, pues las empresas pueden ejecutar diversos movimiento desde cualquier parte del mundo.



Empero, esta eliminación del uso de chequera no sería en este o el siguiente año.



Si bien la banca digital ha crecido mucho, todavía no lo ha hecho lo suficiente para decir que el cheque desaparecerá en el corto plazo, mencionó Carrillo.



“Probablemente en esta década lo haga, pero no este año”, estimó.