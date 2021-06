Las facilidades que ofrece EE.UU. para que el público reciba la vacuna contra el covid-19 incrementó el tráfico aéreo entre Perú y el país norteamericano.



En esta línea, cerca de 40,000 viajeros peruanos volaron al extranjero en abril a fin de recibir sus dosis para combatir la pandemia, según la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit).



Sin embargo, si bien parte de estos viajes fue financiada por recursos propios, otro grupo optó por usar su tarjeta de crédito, señaló Yang Chang, profesor de posgrado de la Universidad de Piura.



“En este caso, utilizar el plástico para viajar y conseguir una vacuna sí es una buena inversión porque está priorizando su salud”, manifestó.



Lo cual, comparado con los exorbitantes gastos del tratamiento y recuperación de contraer el virus, resulta ser mucho menor, afirmó.



Se debe incluir en el costo de no vacunarse los ingresos que pierde el trabajador independiente al enfermarse o en caso se complique su situación, agregó.



Asimismo, indicó, el usuario de la tarjeta de crédito podría aprovechar los beneficios que da la tarjeta como millas para hacer turismo o descuentos en tiendas.



Incluso hay quienes están comprando ciertas prendas o accesorios para venderlos al retornar a Perú y generar un ingreso extra, comentó.



Según Chang, pese a que las tasas de interés no varían por utilizar el plástico en el extranjero, se debe ser cuidadoso con las variaciones en el tipo de cambio.



El costo del financiamiento podría ser mayor si la línea de crédito es en soles pues los gastos se van a facturar en dólares y es claro que la divisa extranjera viene apreciándose frente a la moneda local, detalló.



Si se consolidan propuestas poco amigables con el mercado, el billete verde podría dispararse y la deuda adquirida durante el viaje será mucho más cara, enfatizó.



En tanto, el docente recomienda no excederse con compras innecesarias durante estos viajes y, mucho menos, a plazos largos.



Además, sugirió desactivar la característica de compras por Internet de la tarjeta a fin de evitar fraudes por el robo de datos o pérdida del plástico en el extranjero.