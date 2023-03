Hay muchas recomendaciones para ahorrar como reducir el número de tarjetas, reducir las salidas al mes, comprar menos comida por delivery, revisar tu presupuesto, subir el porcentaje de ahorro mensual, ente otras. Todas ideas buenas y bien intencionadas, pero hace falta una motivación para empezar a ahorrar en serio.

Es importante entender el momento en el que estás en tu vida, que seas consiente que por estadística en algún momento no tendrás trabajo y que estas en el momento de producir y si produces generas ingresos y con los ingresos se hacen dos cosas, gastas y ahorras, si solo gastas y gastas estas consumiendo tu tiempo.

Recuerda que si no estás ahorrando es porque lo estas gastando todo y no siempre se soluciona ganando más, que lejos de ser posible en el corto plazo, resulta que cuando ganas más, tienes otros nuevos gastos, es decir, tienes un hábito de gastar y no de ahorrar, cuando pasa eso, aunque vivas 200 años no ahorraras, es tiempo de tomar decisiones valientes.

Si quieres empezar a ahorrar, has algo diferente, por ejemplo, implementa un presupuesto personal y si ya lo tienes, revisa ese presupuesto y has un espacio para el rubro “ahorros” en la parte de gastos necesarios, así lo indicó Alfredo Marín, sub gerente de Pasivos Retail de BanBif.

El experto recomienda hacer un alto y evaluar cómo se han comportado nuestras finanzas, cómo voy alcanzando o alejándome de mis objetivos. Por ejemplo, si llevo trabajando 10 años y aún no tengo la inicial para un departamento y vivo en uno alquilado, debo planear cómo superar esta fase o cambiar de objetivo, tal vez un terreno que me permita capitalizarme.

Todo esto lleva a evaluar en qué gastar o en qué no gastar, esto es parte de un planeamiento financiero a nivel personal, si lo hacen las empresas hasta los países, es una buena oportunidad hacerlo nosotros para nosotros mismos.

Por ello, el directivo brinda tres recomendaciones para ahorrar en este contexto y gastar de manera más eficiente que vaya de la mano con nuestro presupuesto:

Define en qué no vas a gastar este 2023 (por ejemplo, no cambiaré de celular, no tomaré un nuevo servicio de streaming, no salgo a comer o pido delivery este fin de semana, etc).

Qué gastos puedes diferir (no cambiaré este año el piso de la casa, en noviembre compro esto que necesito).

Qué sustitutos o sinergias podemos hacer para gastar menos. Una alternativa podría ser coordinar con un familiar o amigos para hacer las compras y generar un 15% de ahorro en víveres, artículos de aseo, etc. Hacer un servicio compartido de movilidad con otros amigos para el colegio o el trabajo, me levanto más temprano y voy en movilidad pública en lugar de mi vehículo y ahorro un 30% en combustible y por ende una parte en mantenimiento. Reduzco el consumo tarjeta de crédito y busco un financiamiento más barato y así ahorro en intereses, etc.

