En la búsqueda por conseguir financiamiento las personas recurren al sistema financiero, que contempla a los bancos, cajas y financieras.

En esa línea, aquellas personas que por primera vez quieran acceder a un crédito deben considerar algunos aspectos antes de solicitar un crédito, pues las entidades realizarán una evaluación previa.

Al respecto, el profesor de Pacifico Business School, Jorge Carrillo Acosta, indicó que se deben considerar tres aspectos fundamentales antes de dar el paso y solicitar el crédito.

En diálogo con Gestión.pe, señaló que el primer crédito que otorgan las entidades financieras a un nuevo cliente varía de acuerdo al perfil de este, pero se podría empezar con una línea mínima inicial de S/ 500. La línea de crédito aumentará en la medida el usuario realice sus pagos de manera puntual.

Cabe precisar que de acuerdo a cifras de la Asociación de Bancos (Asbanc), a diciembre del 2020 se reportaron 5′505,785 tarjetas de créditos activas en los bancos (créditos de consumo); mientras que las financieras reportaron 692,691.

De este modo, Carrillo enumeró los tres factores a considerar:

1.- Orden financiera

En primer lugar se debe mantener ordenada las finanzas personales, de manera que se pueda tener claridad respecto a cuanto recibe como ingresos y luego, identificar sus gastos. De este modo, indica Carrillo, se podrá conocer la capacidad de pago.

La capacidad de pago implica el monto que el usuario podrá pagar mensualmente para cumplir con sus futuras obligaciones financieras.

“Si no tengo idea de mis ingresos y de mis gastos, y simplemente veo que al final del mes me alcanza algo de plata o no me alcanza, no voy a poder determinar cuál es la cuota máxima que puedo pagar”, aseguró.

2.- Sustentar ingresos

En línea con tener un orden financiero, también es importante tener sustento de los ingresos que pueda recibir el nuevo cliente.

“Si se quiere un préstamo la entidad financiera va a preguntar cuánto ganas y cómo me demuestras eso que ganas”, sostuvo.

Indicó que en este caso se puede considerar las boletas de pago (trabajadores en planilla) o recibos por honorarios (independientes).

De igual manera, dijo que se puede considerar un registro de ventas en caso la persona que busca un préstamo tiene un negocio o emprendimiento.

3.- Historial de pago

Si bien no se ha generado un historial crediticio porque aún no se ingresa al sistema financiero, es importante que la persona tenga un buen historial de pago.

Esto implica, precisa el docente, ser un buen pagador respecto a los servicios que se ha tomado con terceros, es decir, servicios no financieros.

“Hoy el sistema financiero no solo mira el récord de pago en entidades financiera, sino, si eres puntual en los servicios públicos como luz, agua, teléfono, cable, internet, así como instituciones educativas como colegios o universidades”, apuntó.

