La divisa estadounidense retrocedió por cuarta vez ayer a S/ 3.97, recortando las ganancias generadas frente al sol en el año.



La caída observada estos días es efecto del mensaje de moderación tras el cambio de gabinete de ministros y, probablemente, se pueda seguir observando en lo que resta de la semana, dijo Patricia Lengua, profesora investigadora de Economía de la UPC.



Sin embargo, no todos los mensajes son claros, sigue persistiendo el riesgo de que las reglas del juego dentro de la economía pudieran cambiar, entre ellos, una eventual Asamblea Constituyente, agregó.



La docente sostuvo que mientras el nuevo gabinete no sea disruptivo, la tendencia del billete verde seguiría a la baja, aunque podría haber otras confrontaciones cuando se pida el voto de confianza en el Congreso que tornen transitoria esta caída.



En esta línea, Arturo García, profesor de Esan, mencionó que quienes tienen obligaciones en dólares como hipotecas, créditos vehiculares o pago de alquileres deberían aprovechar este retroceso para comprar la moneda extranjera que requieren este mes.



“Ahora que el tipo de cambio cayó un poco, los deudores podrían adelantar la compra de dólares para cumplir con su cuota mensual”, refirió.



Asimismo, enfatizó que este es el momento para cambiar de denominación sus créditos, de dólares a soles, si es que aun no lo han hecho.



En tanto, coincidió en que la incertidumbre continúa pues aun hay factores de riesgo que podrían elevar nuevamente el tipo de cambio.



La divisa extranjera sigue siendo moneda refugio, por lo que esta fortaleza del sol podría representar una oportunidad de compra para quienes buscan protegerse de una eventualidad, acotó.



Por su parte, también hay personas que adquieren y ofertan moneda estadounidense a fin de generar ganancias con la volatilidad del billete verde, comentó.



En este caso, los especuladores que esperan un mayor retroceso del dólar deberían vender de inmediato antes de que el margen de beneficio se reduzca más, manifestó.



Mientras que, quienes prevén un rebote del billete verde podrían comprar ahora que ha bajando tras tocar máximos de S/ 4.13 recientemente, añadió.