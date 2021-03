La tasa interbancaria refleja el costo del dinero de un bancos en caso necesite liquidez.



“Los bancos, así como las personas, a veces necesitan dinero rápido, no es que no tengan activos sino que deben liquidarlos para obtener efectivo y eso demora” dijo Enrique Díaz, presidente de la consultora Mercado, Capitales, Inversiones y Finanzas (MCIF).



La tasa de interés en soles suele ser más elevada que la de dólares, pero la autoridad monetaria del país sólo controla la de moneda local, refirió.



A la fecha, dicha tasa interbancaria, que proviene de la tasa de referencia del Banco Central de Reserva (BCR), está en 0.25%, tan baja como la de divisa extranjera.



“El banco ha dado una clara señal de que quiere mantenerla baja por un buen tiempo para la reactivación de la economía”, agregó.



Si el costo de endeudarse del banco, que es la tasa de interés interbancaria, es bajo; significa que para la entidad hay un menor costo financiero, mencionó.



Y, si se mantiene por un período relativamente largo esta situación, podría bajar también el costo de financiamiento a las personas, sostuvo.



Sin embargo, detalló, no es algo mecánico pues al bajar la tasa no se reduce automáticamente el costo para todos los créditos.



En esta línea, indicó que dependerá de la estrategia de cada banco, quienes pueden trasladarlos a cualquier segmento, manifestó.



“De acuerdo con la cartera de clientes que tengan, ellos decidirán en cuál enfocarán sus tasas bajas”, añadió.



Para que los préstamos se abaraten depende de dos cosas, por un lado, la permanencia de la tasa interbancaria en niveles bajos y, por otro, la competencia entre las entidades financieras que cuentan con elevada liquidez, aseveró.



Según Díaz, aunque parece ser indiferente para el banco que las tasas en soles y dólares estén más o menos iguales, estos tomarán sus decisiones de endeudamiento en función de sus necesidades.



“A veces no necesitan dólares para prestar o, por ejemplo ahora que el tipo de cambio está subiendo, ven que no es conveniente dar créditos en dólares ya que se ha encarecido este financiamiento”, acotó.