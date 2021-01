La política monetaria expansiva del Perú llevó a las tasas de interés del sistema financiero a niveles muy bajos.



Tanto el costo del financiamiento como el pago por el dinero depositado en las cuentas de ahorro.



Así, la tasa de interés real, que considera la inflación, ya se encuentra en zona negativa. Sin embargo, la pregunta es si las tasas nominales llegarán también a un escenario negativo, tal como sucede en Europa.



Lo que estamos viendo aquí son tendencias que se manifiestan primero en el mundo anglosajón, se transmiten rápidamente a Europa y luego al mundo latinoamericano, por ejemplo, en Perú, sostuvo Juan Carlos Ureta, presidente de Renta4 Banco.



Pese a ello, al país andino no ha llegado algo que en Europa sí hay y son los tipos (tasas) de interés negativo, agregó.



En Europa, comentó, a la gente le empiezan a cobrar dinero por tener una cuenta de ahorros en el banco, lo que no ocurre en Perú.



“A lo mejor algún día ocurre o quizá no, lo veo muy lejano”, agregó.



Esto quiere decir que las tasas nominales negativas no han llegado a Latinoamérica, reiteró.



Según Ureta, este tipo de tendencias no se ven todavía tan claras en Latinoamérica, empero, en Europa, a numerosos inversores que son conservadores les están cobrando por tener su dinero en una cuenta bancaria.



Tampoco pueden tener su dinero en bonos de Tesoros europeos porque les cobra dinero, manifestó.



Por tanto, sostuvo, se ven obligados a invertir en renta variable.



Asimismo, comentó que el escenario de la tasa de interés es propio de la estructura específica de Europa y de monedas como el euro.



El Banco Central europeo cree que poner las tasas negativas será una política positiva para financiar los tesoros de Europa, refirió.



Además, los países europeos registran una inflación más elevada, acotó.



Incluso en la economía americana es difícil que las tasas de interés se caigan a 0% o que haya tasas nominales negativas, aseveró.



“En Perú, veo complicado que lleguen a ser negativas por lo menos en el horizonte de los próximos dos años”, estimó.