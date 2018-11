Tarjetas de crédito: ¿Cuándo me conviene pagar en cuotas?

En estas fechas, muchas personas hacen uso de su tarjeta de crédito para cubrir los gastos que se vienen por las fiestas de fin de año.

Sin embargo, para que realmente sea tu mejor aliada debes tener claro cómo funciona. El ABC del BCP (www.abcdelbcp.com) te explica las dos opciones de crédito que puedes elegir al pagar con tu tarjeta.

* Crédito revolvente: Si al realizar la compra te decides por esta opción, significa que debes asumir el costo total del producto al final de tu ciclo de facturación vigente. No se te cobran intereses si pagas a tiempo.

* Cuotas: Dependiendo de la cantidad de cuotas que elijas, tendrás que pagar el costo total del producto en partes iguales sumándole los intereses. Recuerda que, a más cuotas, más pagarás en intereses.

Pero ¿cuándo te conviene cada uno?, Anna Lenka Jáuregui, Especialista en Finanzas Personales del ABC del BCP, te explica las 2 preguntas clave que debes hacerte para elegir la mejor opción.

1. Según mi presupuesto mensual, ¿puedo pagar el costo total de este producto/servicio al fin de mi ciclo de facturación?

Si la respuesta es sí, debes elegir el crédito revolvente. La ventaja de esta opción es que no acumula intereses. Es decir, si compraste algo de S/ 300 antes de tu fecha de cierre y elegiste este crédito, cuando te toque pagar, pagarás lo mismo, sin ningún adicional, salvo que te pases de tu fecha límite de pago. Por ello, es importante que tengas las fechas apuntadas para que no se te pase nada.

Si la respuesta es no, debes elegir el pago en cuotas. Si bien acumulas intereses al elegir este método y al final pagas más por el producto, cuando el monto es muy alto, es mejor elegir las cuotas, ya que, es más fácil pagar un monto menor mes a mes a que tengas que pagar el costo total en un solo mes.

2. ¿Es necesario e importante el producto/servicio que estoy adquiriendo para al final pagar más de lo que cuesta en realidad?

Esta pregunta te la debes hacer más que nada cuando el costo del producto es alto. Si la respuesta es sí, te conviene el pago en cuotas, pues si tu crees que realmente es necesario e importante para ti en este momento, sí valdrá la pena pagar más por ese producto debido a los intereses.

Si la respuesta es no, te recomendamos que uses el crédito revolvente, siempre y cuando estés seguro de que podrás pagarlo a fin de mes. Si no es así, es mejor que ahorres unos cuantos meses para que puedas comprártelo, para que luego las deudas no se conviertan en un problema.