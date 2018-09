Tarjeta de crédito: ¿en cuántas cuotas pagar una compra?

Las tarjetas de crédito pueden ser de mucha ayuda, pero también pueden complicar las cosas cuando no son usadas como es debido. ¿De qué forma? Por ejemplo, entre los errores más comunes se encuentra el número de cuotas fijadas para una compra.

Seguramente le ha pasado que al momento de realizar un pago con su tarjeta de crédito, no está seguro de cuántas cuotas destinar a tal transacción. Felizmente, la central de información crediticia DataCrédito compartió algunos tips que parten de una premisa bastante práctica: el plazo para pagar no debe ser mayor al tiempo que durará el bien comprado; y siguiendo esta lógica surgen algunos consejos que podría aplicar a partir de sus posibilidades económicas:

En 1 cuota: servicios de entretenimiento, gastos en peluquería o barbería, consumo en restaurantes y supermercado y transporte.

De 6 a 12 cuotas: compra de ropa, calzado, accesorios y similares. También los gastos de vacaciones.

Hasta 24 cuotas: computadora, tableta o un celular nuevo, teniendo en cuenta su tiempo de duración y vida útil esperada.

Hasta 36 cuotas: muebles y electrodomésticos de larga duración como una refrigeradora o lavadora.

Ahora, si está dentro de sus posibilidades pagar directamente por el producto, hágalo para no ser obligado a cubrir intereses. Si no, planifique su número de cuotas con tiempo para que no tenga que decidir en la misma caja de la tienda.



Otros consejos para usar correctamente la tarjeta de crédito:

1. Trate de pagar más que el monto mínimo de la cuota mensual.

2. Lo ideal sería usar la tarjeta de crédito y pagar al instante.

3. Si tiene problemas para pagar las deudas contraídas con su tarjeta de crédito, acérquese a su banco o entidad financiera para encontrar una salida.

Por usar su tarjeta de crédito, también tendrá que hacer estos pagos:

Membresía anual. Es un cobro legalmente permitido cuyo monto y periodicidad debe constar en el contrato que firmaste para obtener la tarjeta.

Seguro de desgravamen. Tiene por objeto pagar, al momento del fallecimiento del asegurado (o en algunos casos por invalidez), la deuda que mantenga frente a una entidad del sistema financiero; para no trasladar la deuda a algún familiar.

Envío de recibo físico. Si usted señala que le envíen el recibo por correo electrónico podrá ahorrarse de entre S/ 3 a S/ 12 al mes.

¿Cuándo pagar la deuda de la tarjeta de crédito?

Si va a endeudarse por concepto de un préstamo o tarjeta de crédito, es recomendable no poner la fecha de pago pegada al 28, 29 o 30 del mes. De acuerdo a Yanina Cáceres, directora de Negocios de Sentinel, la fecha de pago debe disponerse para el 5, 10 o 15 del mes.



“Si a ti te pagan el 30 no te pongas el 10 o el 15 porque hasta entonces ya te gastaste todo. En ese caso, pon tu fecha de pago el 5. La idea es que tengan un respiro después que reciben sus sueldo", declaró a Gestión.