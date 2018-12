¿Cuál es el sueldo mínimo en el Perú y cómo ha evolucionado en el tiempo?

La Remuneración Mínima Vital (RMV) es la cantidad mínima de dinero que se le paga a un trabajador que labora una jornada completa de 8 horas diarias o 48 horas semanales. La RMV también sirve para determinar la subvención que deben percibir aquellas personas que realizan modalidades formativas laborales (practicantes).

Como se recuerda, en el último día de su gobierno, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski aprobó el aumento de la RMV y el sueldo mínimo pasó de S/850 a S/930 en el Perú. Este incremento se vio reflejado en el sueldo de los peruanos desde el 1 de abril de 2018.

A lo largo de la historia, los presidentes de turno incrementaron la RMV en pos de una mejor vida para los peruanos. No siempre la remuneración fue 850 ni tampoco se quedará en 930, pero el aumento dependerá de del Ejecutivo en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces, ¿cuánto ha cambiado el sueldo mínimo en comparación con los últimos años?

¿Cómo se calcula?

Cálculo de la Remuneración Mínima Vital. Cálculo de la Remuneración Mínima Vital. Cálculo de la Remuneración Mínima Vital.

¿Cómo ha evolucionado en el tiempo la RMV?

Estos son los cambios que ha sufrido el sueldo mínimo en Perú desde el inicio de este siglo:

10 de marzo del 2000: El ex presidente Alberto Fujimori aumentó el sueldo mínimo a los trabajadores del sector privado. La RMV, que no subía desde 1997, pasó de S/345 a S/410.15 de setiembre del 2003: El ex presidente Alejandro Toledo elevó la RMV a S/460. Este incremento representó más del 12%.01 de enero del 2006: El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante Resolución Ministerial, dictó las normas que sean necesarias para la aplicación de la misma. El sueldo mínimo se incrementó a S/500.

01 de octubre del 2007: Durante el segundo gobierno de Alan García, se dictó el Decreto Supremo Nº 022-2007-TR que especificaba que el salario se incrementaría en 30 soles (S/530). Tres meses después (enero de 2008) alcanzaría los S/550 mensuales.01 de diciembre del 2010: Un año después, la Remuneración Mínima Vital alcanzó la suma de S/580.01 de febrero del 2011: Al término del mandato del ex presidente Alan García, se aplicó la segunda parte del incremento y el sueldo mínimo llegó a S/600 solo para los trabajadores del sector privado.15 de agosto del 2011: En el primer mes del gobierno del expresidente Ollanta Humala se oficializó el incremento de la RMV en S/75, aumento que se concretó en octubre de ese año, de modo que el sueldo mínimo cerró en S/675.

La RMV es el dinero que se le paga a un trabajador que labora una jornada completa de 8 horas diarias o 48 horas semanales. (Foto: USI) La RMV es el dinero que se le paga a un trabajador que labora una jornada completa de 8 horas diarias o 48 horas semanales. (Foto: USI) La RMV es el dinero que se le paga a un trabajador que labora una jornada completa de 8 horas diarias o 48 horas semanales. (Foto: USI)

01 de junio del 2012: Un año después de iniciar su mandato, Ollanta Humala dictaminó que la RMV sería de S/.750. 30 de marzo del 2016: Antes de finalizar su gobierno, Humala anunció el incremento del sueldo mínimo a S/850 a partir del 1 de mayo. 21 de marzo del 2018: Como último acto en el cargo de presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski aprobó el incremento del sueldo mínimo de S/850 a S/930 aplicable desde abril de ese año.