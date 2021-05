Un mal uso de las tarjetas de crédito puede llevar a un sobreendeudamiento, por lo que es necesario considerar algunos puntos una vez que pueda tener el dinero plástico en sus manos.

Al respecto, el docente de postgrado de ESAN, Walter Leyva, indica que el uso de la tarjeta de crédito tiene que estar enfocado a un uso responsable y que responda a una necesidad.

“La tarjeta no debe ser utilizada para gastos superfluos porque ahí es en donde viene el sobreendeudamiento. Se sugiere que los gastos deben ser orientados a necesidades personales o familiares, en momentos de verdadera utilización”, sostuvo.

Indicó que por el consumismo, los usuarios en muchas ocasiones compran productos en el momento porque están de oferta, pero no se utilizan sino hasta meses después o incluso nunca se lleva a utilizar, lo que revela una mala compra.

“Esa compra solo fue promovida por la oferta del retail. A veces las personas tienen la puerta abierta con la línea de crédito para consumir y consumen por la natural actividad humana de adquirir cosas, ese es el consumismo”, explicó.

En esa línea, dio a conocer los seis errores principales que se comenten cuando se tiene una tarjeta de crédito:

1.- Utilizar el máximo de la línea

El docente indica que la línea de crédito que se otorga es revolvente, es decir, para que se pueda volver a utilizar a lo largo de un tiempo determinado tiempo, se tiene que pagar las cuotas previas.

Detalla que usualmente las personas utilizan toda la línea de crédito en un primer uso o en una sola compra, lo cual no es recomendable.

“Se recomienda un consumo gradual. Utilizar la tarjeta en los que realmente el usuario requiera de una necesidad, no para gastos superfluos porque es común ir a un retail y encontrar ofertas de fin de temporada que promueven el consumo”, dijo.

2.- Retirar dinero en efectivo

Otro error “fatal” que comenten los usuarios es retirar dinero en efectivo de la tarjeta de crédito.

Según dijo, el costo de un retiro de efectivo de una tarjeta está considerado entre los más altos en tasas de interés a nivel nacional.

“La tarjeta de crédito nace con el enfoque de que el usuario realice compras, más no se utilice efectivo necesariamente, y por ello es que las tasas (de interés) que se establecen para el retiro de efectivo son bastante elevadas”, dijo.

3.- Solicitar más tarjetas de crédito

Si bien el usuario ya puede tener una tarjeta de crédito, otro error que comente es solicitar más tarjetas de crédito.

Explica que el usuario a veces piensa que se debe tener una tarjeta por tienda de departamento (Ripley, Saga Falabella, Metro, entre otras), pero ello expone al usuario a lo que se denomina en el sistema financiero “el riesgo de sobreendeudamiento”.

“Lo recomendable es que el usuario no tenga más de dos tarjetas de crédito o máximo tres, considerando los ingresos que manejan. Si una persona tiene un ingreso bastante bajo, no se espera que tenga más de una o dos tarjetas de crédito, sin embargo, alguien que goza de un ingreso por encima del promedio, podría tener hasta tres tarjetas. No se recomienda más”, dijo.

4.- Pago tardío

Es muy común que las personas se retrasen uno o dos días en sus pagos, a pesar que en la hoja resumen que reciben de la entidad financiera al tener su primera tarjeta de crédito se informa cuáles son las tasas moratorias, gastos y comisiones a los que se está afecto.

“Una pregunta que pocos usuarios hacen es ¿Cuál es la tasa de morosidad? Estas son elevadísimas y las tasas moratorias son más elevadas en las tarjetas de crédito vinculadas a los retail, son cercanas al 100% anual”, afirmó.

Recomendó no esperar la fecha máxima de pago de la tarjeta de crédito, sino, pagarlo antes, de tal manera que su historial de pago también pueda mejorar.

5.- Pago mínimo

Actualmente un importante número de peruanos siguen realizando el pago mínimo de su deuda. Al respecto, el experto indica que la SBS ha establecido que las entidades financieras deben informar que cuando se realiza el pago mínimo, el cliente terminará de pagar la deuda en un tiempo determinado, diferente al plazo que tendría si paga la cuota del mes completa. Detalló que esta información debe ser dada a conocer para que los usuarios sepan que, al pagar el mínimo, el plazo de pago de la deuda será más largo, agrega.

En ese sentido, recomendó pagar por encima del monto mínimo establecido en su estado de cuenta y aún más recomendable es pagar la cuota total de mes.

Recordó que el pago mínimo cubre en primer lugar los intereses, las comisiones y gastos, y lo que resta recién se va al pago de capital.

6.- Solo por ganar recompensas

Los usuarios solo utilizan la tarjeta de crédito solo para ganar -por ejemplo- puntos bonus, buscar ofertas o combos.

“Es más, los bancos propician y promueven este tipo de errores, pero mucho depende de la misma responsabilidad del usuario”, aseveró.