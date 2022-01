El mercado de franquicias muestra una competencia por reconquistar sectores dejados por muchas marcas en el 2020, tras el cierre temporal a causa de la pandemia.

Las franquicias nacionales han desacelerado su ritmo de crecimiento, pues tuvieron que reinventarse digitalizando sus procesos y muchas de ellas continuaron su expansión virtual dejando en stand by su expansión física presencial, dijo Guillermo Quintana, director global de Expansión Franquicia.

Señaló que hay un gran auge por las franquicias de comercio electrónico y servicios digitales, y gran demanda de marcas relacionadas con productos naturales y alimento saludable.

Además, continúa la atracción por marcas gastronómicas en formatos más pequeños como módulos, plazuelas, terrazas, islas y Food Trucks, mientras que los sectores de recreación como las casas de apuestas deportivas también vienen tomando relevancia los últimos meses, agregó.

En tanto, Quintana comentó que una franquicia podría generar una rentabilidad mensual de 25% a 35% dependiendo del rubro del negocio, la gestión y su ubicación.

“Si (la marca) es estacional podría tener algunas fluctuaciones trimestralmente; sin embargo, se estima que las franquicias cuenten con una tasa de rendimiento anual entre 15% y 20%, aun por debajo del 28% de retorno que se podía obtener prepandemia”, manifestó.

La garantía de generar estos rangos de rendimiento es mayor que hace un año, cuando la incertidumbre por la crisis sanitaria era acentuada; pese a las restricciones de aforos, no son de la magnitud que al inicio del estado de emergencia y ya se conoce con acierto los protocolos de bioseguridad, acotó.

Por su parte, Quintana indicó que ahora es posible adquirir una Microfranquicia o Franquicia Low Cost desde US$ 2,000, costo que ascendería a entre US$ 15,000 y US$ 60,000 de incluir la implementación.

La inversión para franquicias internacionales también disminuyó en un 15%; esta reducción en los valores de sus marcas se dio con la finalidad de lograr una reactivación territorial y conquista de mercados en sus estrategias de expansión a nuevos destinos, añadió.