La apuesta por la innovación local también se ve rezagada por el ruido político.



“Al elevarse la incertidumbre en el país, se retrae la inversión en cualquier emprendimientos o startup, los inversionistas toman una posición de espera ante las decisiones que tome el Gobierno en lo que resta del año y para el siguiente”, señaló Karen Montjoy, de la Incubadora Esan.



Así, los family office e inversionistas ángeles, grupos de peruanos de alto patrimonio, han frenado la apuesta por las innovaciones, pues son altamente sensibles a las señales del mercado, dijo.



Incluso un tweet de una autoridad -refiriéndose al caso Camisea- puede desatar nerviosismo en estos inversionistas, pese a no estar dirigido a su segmento de inversión, acotó.



En la misma línea, Luis Narro, especialista en Venture Capital comentó recientemente que la participación de las familias de alto patrimonio en el financiamiento a startups es nula durante este año.



Estas familias siempre han invertido directamente o mediante fondos de inversión de riesgo (Venture Capital), pero este año han optado por cuidar sus activos y llevarlos al extranjero ante el ruido político, mencionó.



Según Montjoy, los inversionistas ángeles y family offices financian montos entre US$ 25,000 y US$ 1 millón, lo cual equivale como máximo a la quinta parte de su patrimonio.



Sin embargo, las rondas de inversión han sido por montos menores este año y los inversionistas están optando por pequeñas inversiones grupales a la espera de un escenario más claro.



“Está en manos del gobierno devolver la confianza a los inversionistas, sean ángeles o familias, pues lo que buscan es estabilidad jurídica, política y económica, y el contexto no está generando las bases para esa inversión”, advirtió.



En tanto, la especialista sostuvo que los ricos peruanos suelen agruparse también para evaluar los emprendimientos en los que apostarán su dinero.



Siempre hay uno o dos partícipes que conocen la dinámica de estas inversiones y, en cierta forma, asesoran a los demás por su experiencia, refirió.



Los grupos levantan información interna y externa sobre sus alternativas de inversión y deciden en conjunto el momento y los montos a invertir, agregó.