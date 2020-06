En otro escenario, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Bembos y Renzo Costa, tal vez no tendrían algo que los relacione.



Sin embargo, bajo un panorama como el actual, una universidad, una cadena de comida rápida y una tienda de prendas y artículos de cuero sí tienen algo en común y es que todas se vieron obligadas a recurrir a programas del Estado para cubrir sus problemas de liquidez.



A raíz de la cuarentena, y de que se han cerrado las fronteras, casi todas las empresas vieron caer drásticamente sus ventas e ingresos, mientras que sus gastos no se redujeron tanto, señaló el economista Jorge González Izquierdo.



“Al deteriorarse el flujo de caja, lo primero que enfrentan es un problema de liquidez, no tienen billete para pagar sus gastos y si no lo resuelven corren el riesgo de quebrar”, aseveró.



Indicó que el Gobierno quiere evitar que esto suceda por ello lanzó Reactiva Perú, para brindarle financiamiento a las empresas al menor costo posible.



Asimismo, estas tres instituciones, junto a otras 532 empresas, accedieron al monto máximo otorgado por el programa que asciende a S/ 10 millones.



Todos los sectores se vieron afectados por lo que cualquier entidad que cumpla con los requisitos para solicitar un crédito garantizado por el Estado, podrá hacerlo, sostuvo el especialista.



“De acuerdo con las reglas de la primera fase de Reactiva Perú, el monto a financiar equivaldría a un mes de ventas y si la empresa factura S/ 10 millones podría pedir un crédito por dicha suma, sin importar si es del segmento de comida rápida o universidad”, comentó.



Además, todas aquellas que participaron inicialmente podrán beneficiarse de la segunda fase del programa si es que así lo requieren, añadió.



Aunque, enfatizó que el monto solicitado dependerá de dos factores, el flujo de caja proyectado de cada empresa para los siguientes meses, tomando en cuenta la reactivación de algunos sectores, y la evaluación que realice la entidad financiera que apruebe el crédito.



En esta segunda fase, podrán alcanzar financiamiento hasta por tres meses de ventas, mencionó.