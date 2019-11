El proceso de aplicación en una universidad extranjera tiene varios pasos a considerar y requisitos que cumplir, por lo que la postulación es considerada dificultosa por algunos.

Las cifras confirman las especulaciones de los candidatos: en promedio, estas casas de estudio aceptan menos del 10% de sus aplicantes, rigurosidad que aumenta considerablemente cuando se trata de las universidades más prestigiosas como Harvard o Stanford, que admiten alrededor del 4.5%.

¿Qué debe tener en cuenta un estudiante para ser considerado dentro de esta selección? De acuerdo a Ernesto Ortega García, de Grad School Guru, es importante conocer, en primer lugar, que el proceso de admisión varía entre universidades europeas y norteamericanas.

“Las universidades europeas tienen un enfoque más holístico, donde las pruebas son parte de un todo, mientras que las segundas elevan la barrera de las pruebas antes de evaluar el resto de la aplicación de candidatos”, comenta.

Las calificaciones son importantes como primer filtro, sin embargo, estas no serán lo más resaltante dentro del proceso de aplicación.

1. Calificaciones: las universidades selectivas evaluarán los resultados del colegio o la universidad, además de las pruebas requeridas.

Entre los exámenes más comunes destacan: SAT, que utiliza la mayoría de las universidades de Estados Unidos, Graduate Management Admission Test (GMAT), prueba que mide la capacidad matemática y verbal del candidato en los estudios de posgrado en negocios, y el Test of English as a Foreign Language (TOEFL), que evalúa el dominio del inglés.

“Este es un primer filtro en la evaluación, y con tanta demanda, algunas universidades solo evalúan a aquellos candidatos que tengan los mejores resultados”, señala.

2. Perfil: esto es lo más importante dentro de la evaluación, pues las universidades buscan construir un perfil de clase que pueda crear sinergias.

¿Qué consideran? Las habilidades blandas (liderazgo, comunicación, trabajo en equipo), actividades extracurriculares y participación en voluntariados son valores agregados que pueden hacer elegible al postulante, mientras que el manejo de idiomas es un requisito indispensable.

3. Ensayo: en este caso, no hay que tener solo las credenciales sino también saber cómo presentarlas de una manera elocuente, haciendo de este un trabajo único dentro de un grupo de candidatos bastante competitivo.

Cabe resaltar también que los costos para estudiar en el extranjero es un factor importante a la hora de decidir por una universidad.

Los costos educativos (referido a financiamiento de materiales y la mensualidad) puede demandar una inversión de entre US$ 20,000 hasta US$ 50,000 anuales en universidades top de Estados Unidos.

En países como Canadá, Australia y Holanda el costo puede ir entre US$ 12,000 y US$ 15,000 anuales, mientras que en Alemania los gastos varían entre US$ 200 y US$ 800 anuales tratándose de universidades estatales.