Tras la reciente aprobación del Ejecutivo, para el retiro de hasta S/ 2,000 de los fondos de AFP de los afiliados, aun hay un porcentaje que no se verá beneficiado por esta medida.



El presidente de la República anunció recientemente dos medidas para beneficiar a los trabajadores, dijo Jorge Espada, managing director de El Dorado Investment.



La primera medida es para los afiliados que aun trabajan de manera formal y tienen un ingreso mensual, señaló.



A ellos, se les liberó el aporte tanto de marzo como de abril a sus fondos de pensiones, lo que les permite un 10% más de disponibilidad de su sueldo por estos dos meses, agregó.



Según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), los aportantes son cerca de 3.2 millones de peruanos de un total de 7.5 millones de afiliados que registra el sistema de pensiones nacional.



El segundo beneficio es para quienes, a la fecha, ya no cotizan, es decir, no realizan un aporte regularmente a su fondo previsional, dijo.



Indicó que este segmento no tienen un ingreso formal regular en su economía por lo que requieren un mayor nivel de apoyo, dada la coyuntura.



De acuerdo con el regulador, serian alrededor de 4.3 millones de exaportantes, esto es, peruanos que están afiliados al sistema, o en algún momento lo estuvieron, pero ya no realizan aportes mensuales.



Dentro de este segmento que no cotiza, solo 2.6 millones de afiliados van a poder beneficiarse con el retiro de hasta S/ 2, 000 soles de su fondo, refirió Espada.



Sin embargo, el total de afiliados cotizantes es 4.3 millones por lo que cerca de 1.7 millones de desempleados “no va a beneficiarse con ninguna de las dos facilidades que está brindando el Ejecutivo”, mencionó.



Habrá un grupo de peruanos conformado por personas que no alcanzan los 12 meses de desempleo que son requisito para realizar el retiro, expresó.



Además, estará conformado por quienes aportaron en cierto momento, pero ahora ya no porque decidieron ser independientes o están en el sector informal, complementó.



“Al no cotizar, no les beneficia la liberación de los dos meses de aporte y, por otro lado, no cumplen con el periodo sin pertenecer a planilla que pide el Gobierno para beneficiarse de esta medida”, resaltó.