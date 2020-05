Cada mes, el empleador retiene el 10% del salario de cada trabajador en planilla y lo destina a la AFP en la que este se encuentra afiliado.



Si bien las retenciones de abril y mayo no se realizaron, por medidas extraordinarias del Gobierno para proveer de liquidez a los peruanos, se han registrado casos en que el la empresa realizó el descuento pero no aportó a la cuenta de ahorro previsional de su empleado.



El docente de Esan, Arturo García, comentó cómo el afiliado puede verificar si su empleador cumplió con todos los pagos a la gestora de pensiones y qué hacer cuando se omite un aporte.



Primero, el trabajador debe revisar si en su boleta de pago aparece el descuento por AFP, dijo.



Luego, verificar en el estado de cuenta de sus aportes si se hizo el depósito de dicho mes, agregó.



Indicó que en la mayoría de casos, la retención de un mes es acreditada en la cuenta del afiliado al mes siguiente.



“Como máximo, el segundo mes se debe corroborar si está abonado el aporte en su cuenta de AFP; de no estar quiere decir que la empresa lógicamente no ha hecho el abono”, aseveró.



Señaló que si se tiene un acuerdo con la gestora para el envío del estado de cuenta físico, llegará cada cuatro meses, pero si el reporte es por correo electrónico, lo recibirá mensualmente.



En caso el afiliado detecte un descuento que no fue abonado, el primer paso es una conciliación con su empleador, refirió.



Sostuvo que el trabajador podría hacer la consulta interna sobre la falta de dicho pago, pues lo que menos busca es generar conflicto con su empresa.



Si no obtiene una respuesta de su empleador, deberá presentar un reclamo a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), expresó.



El regulador se encargará de inspeccionar, es sumamente riguroso y si encuentra que se cometió una falta, la sancionará mediante una multa, acotó.



Según el economista, cuando las empresas tienen problemas de liquidez, suelen dejar de pagar sus deudas con las entidades financieras y también cumplir con los aportes a las AFP.



Un problema que hay en el tema previsional es que tanto al sector privado como el público descontó y no aportó, manifestó.



Sin embargo, mencionó que el afiliado puede realizar su reclamo en caso detecte faltas en aportes pasados pues registra el descuento en su boleta de pago.



Asimismo, el especialista explicó que hay programas de regularización vigentes, para que empresas tanto del sector público como privado se acojan y se pongan al día en los abonos a las cuentas de AFP de sus trabajadores.