Si bien las entidades bancarias han aumentado las medidas de seguridad para resguardar la información de sus clientes, aun no han podido protegerlos al 100% de ataques cibernéticos, usurpación de identidad o de cualquier tipo de estafa que los pueda poner en riesgo.

En esa línea, el abogado penalista del estudio Linares Abogados, Aldo Cárdenas, explica que la suplantación de identidad consiste en que una persona se hace pasar fraudulentamente por otra, con el fin de tener acceso a sus cuentas bancarias y hacer uso ilegal de su dinero.

Detalla que estos hechos se cometen por lo general a través de canales no presenciales con mensajes por correo electrónico o SMS con enlaces incluidos, en tanto lo más preocupante es que muchos peruanos pueden caer en este tipo de fraude en el que el delincuente tiene acceso a información secreta como contraseñas y números de tarjetas de crédito para apropiarse de su identidad y cometer el delito. En ese sentido, el letrado brindó algunas claves en caso sea víctima de estos hechos.

-¿Cómo y dónde denunciar una suplantación de identidad?

Apenas sucedan los hechos o tenga la sospecha que ha sido víctima de este tipo de fraude, debe notificar inmediatamente a su entidad financiera y también puede denunciar en la comisaria del sector o a la División de Alta Tecnología de la PNP (DIVIAT), quienes tienen instructores especializados en la materia.

El abogado explica que debido al aumento de casos de suplantación de identidad mediante el uso las tecnologías de la información o de la comunicación, actualmente quien cometa este delito será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años.

-¿Qué hacer si el banco no cumplió con los protocolos de seguridad?

Si bien la entidad bancaria debe seguir todos los protocolos para realizar la verificación de los datos del cliente, no todos los casos son asumidos por el banco y es el cliente afectado quién debe probar que su identidad ha sido suplantada. En este sentido, Cárdenas recomienda acudir a Indecopi en caso no exista una respuesta favorable de la entidad bancaria y reunir todos los medios probatorios que demuestren que su identidad fue suplantada.

Acciones de prevención

El especialista indica que la entidad que cuenta con canales no presenciales debe asegurarse que sus procesos sean completamente seguros ya que al momento de realizar una operación por teléfono para entregar una tarjeta de crédito o realizar un desembolso, se debe verificar la identidad del cliente con preguntas de seguridad e información adicional para poder evitar cualquier tipo de suplantación.

De igual manera, indicó que los usuarios también deben tomar en cuenta algunas pautas para prevenir este delito. Estas son algunas:

-Evite entregar información por teléfono: A no ser que seas usted quien solicite algún producto de la entidad financiera, puede llamar al número oficial que aparece detrás de tu tarjeta y corroborar que es el mismo.

-Verifique la fuente de los correos electrónicos: Su banco nunca le solicitará contraseñas o número de tarjetas de crédito a través de esta vía. Si le llega un correo con estos requerimientos, no haga clic en los hipervínculos o enlaces adjuntos, ya que de forma oculta le podrían dirigir a una web fraudulenta. Recordó que estos correos electrónicos falsos son los comúnmente llamados pishing.

-Ingrese sus datos solo en webs seguras: Las entidades bancarias cuentan con webs seguras que generalmente empiezan por ‘https: //’ y debe aparecer en su navegador el ícono de un pequeño candado cerrado. Asimismo, actualmente muchos de los bancos cuentan con apss seguras desde donde puede verificar sus estados de cuenta y se pueden alertar de algún movimiento sospechoso.

-Manténgase atento: No pierda de vista su documento de identidad ni tarjeta de crédito cuando realice un pago y no use claves de fácil reconocimiento como fechas nacimiento y números de teléfono.