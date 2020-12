Uno de los proyectos del Congreso, aun pendiente de debate en el pleno, plantea regular las tasas de interés, así como las comisiones y gastos cobrados a los consumidores de productos financieros.



Ante la idea de establecer un tope a las tasas, el presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), Martin Naranjo, mencionó que esto afectaría el sistema de precios, como se ha observado en Chile y Colombia.



“Cuando se establecen controles, las tasas ya no reflejan la distribución del riesgo que se estima en la evaluación del crédito, sino que se pegan al límite (fijado por ley), o sea al techo, por eso se llama efecto murciélago”, sostuvo.



Según Yang Chang, docente del Programa Especializado en Finanzas de la Universidad de Piura, en la curva de tasas de interés, los clientes con menor nivel de riesgo estarán en el tramo más bajo.



Aquellos que tienen un salario fijo, ahorros, propiedades en el segmento A y B, reflejan una mayor capacidad de pago, señaló.



Asimismo, la severidad de incumplimiento de la obligación es baja pues se puede ejecutar una garantía, comentó.



Y, si se revisa el historial crediticio, probablemente se comprobará que es un buen pagador por lo que su predisposición a cumplir también es elevada, agregó.



Indicó que estos tres componentes (capacidad, severidad y predisposición) son los que definen el costo de financiamiento de un cliente.



Por tanto, dijo, un cliente mal calificado en el sistema financiero y sin flujos de ingreso mensuales, significa un elevado riesgo para la institución que decida otorgarle un préstamo.



“Con el efecto murciélago, tras fijar tasas máximas, estas personas serán las más afectadas, pues si bien son las que más necesitan el dinero, la tasa de interés tope no cubrirá el riesgo que representan para la entidad”, aseveró.



La banca será más estricta en la evaluación previa, pero lo más probable es que le niegue el crédito, acotó.



Para Chang, esta situación conducirá a la personas hacia fuentes de financiamiento informal, las cuales imponen tasas mucho mayores que las ofrecidas por entidades financieras reguladas.



Incluso podría subir las tasas para algunos buenos clientes, pese a contar con bajo riesgo de crédito, sostuvo.



“Si es una empresa financiera enfocada en créditos de consumo, querrá compensar lo que deja de ganar con un grupo de mayor riesgo”, expresó.



Sin embargo, esto no ocurriría en la banca regular pues tienen otros objetivos, así que mantendrían sus tasas preferenciales con determinados clientes, añadió.