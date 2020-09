A veces, los microempresarios suelen pensar que generar beneficios al final del año es sinónimo de ser rentable.



“Las ganancias sí son buenas porque indica que la operación del negocio está yendo bien”, dijo Yang Chang, docente de posgrado en Finanzas de la Universidad de Piura.



Pero no es suficiente, se debe comparar con la inversión realizada, agregó.



Señaló que si la inversión es de S/ 100,000 y los beneficios anuales son de S/ 10,000, no está ganando plata realmente pues va a recuperar la inversión en más de 10 años.



Es necesario evaluar el monto invertido versus el flujo de caja que genera el negocio, añadió.



Por ejemplo, mencionó, si se invierte en una bodeguita o minimarket, se debe incluir la garantía del alquiler del local, la adecuada implementación del local, mercadería o personal para atención.



Luego empieza a vender y en el primer mes obtiene beneficios por S/ 3000, con lo cual está ganando dinero, pero aun no está recuperando su inversión, sostuvo.



Si ese monto lo multiplica por 12 meses está hablando de S/ 36,000, que representa el 36% respecto de la inversión inicial y en un periodo de tres años recuperará su dinero, acotó.



En tanto, el especialista consideró que la rentabilidad es un indicador más seguro pues permite saber cuán eficiente es un negocio.



Si las utilidades aumentan pero también la inversión entonces no está rindiendo, comentó.



Refirió que los negocios deben ubicarse por lo menos en su punto de equilibrio, en el que sus ingresos son igual a los costos y gastos.



“Está vendiendo, pero en el punto de equilibrio no se gana ni un centavo”, manifestó.



Horizonte

Asimismo, Chang recomendó analizar el plazo de la inversión pues si es un negocio temporal y el horizonte de recuperación es largo, no tiene sentido apostar por ello.



Si es una mype vinculada a la pandemia, por ejemplo, solo tendrá un horizonte de vida cercano al año y medio, tras lo cual las ventas probablemente caigan en gran magnitud, enfatizó.



Sin embargo, indicó que en un negocio estructural, aquel que no dependa de la coyuntura actual, con tres años de recupero está muy bien.