Propósito: ahorre sin excusas

FOTO 5 | No establecer un presupuesto Todos necesitan crear un presupuesto y atenerse a él, pero, desafortunadamente, hay muchas personas que no lo hacen. Como no pueden ver con precisión si están gastando más de lo que ganan, a menudo tienen problemas financieros. Si notas que ese es tu caso, entonces debes comenzar a recortar los gastos innecesarios y hablar con un asesor para que regrese tus finanzas a la normalidad.