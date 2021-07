Tras la reciente propuesta de Pedro Castillo, eventual ganador electoral, de preservar en el cargo a Julio Velarde, actual presidente del Banco Central de Reserva (BCR), la atención se enfoca en la respuesta que dará el banquero.



Si bien, en la presentación del último reporte de inflación, Velarde dejó abierta la posibilidad de dejar la entidad monetaria, no debería extrañar que al final permanezca por 20 años en ella.



Julio Velarde está en el Banco Central desde la década de los 90 y, como presidente, desde el 2006, lo que hace importante el conocimiento e información que posee sobre el manejo de la política monetaria, dijo Edmundo Lizarzaburu, docente de la Universidad Esan.



Es la cabeza de una de las instituciones más representativas y resaltantes que puede tener el Perú, es un pilar con una cultura de profesionalización relevante, agregó.



Por tanto, sostuvo, que Velarde se quede en el Banco Central es una situación sumamente positiva pues en estos casos la continuidad es primordial.



“Pese a que (Velarde) lleva 15 años liderando el BCR, eso no le resta a una entidad donde la clave es conocer la información, haber visto las situaciones de crisis, las estrategias tomadas, los resultados previstos, el valor de los datos es exponencial y eso es lo que debemos priorizar hoy”, manifestó.



Casos similares fueron los de William M. Martin y Alan Greenspan, ex banqueros de la Reserva Federal (Fed) en EE.UU, quienes ocuparon el cargo por 19 años.



En tanto, el docente recordó que el banquero estuvo participando activamente en los programas de ayuda a las empresas durante la crisis.



Cuando un país está integrado al mundo, necesita personas que vean esa apertura y transmite una confianza tal que el mercado se sienta cómodo, como lo hace Velarde, añadió.



Tras la victoria del ex presidente Ollanta Humala, los activos financieros registraron movimientos bruscos negativos, en respuesta al temor de los inversores, empero, esto fue equilibrado con el anuncio de la continuidad de Velarde en el BCR.



Por su parte, Velarde ya ha expresado su gusto por el Banco Central, durante una entrevista en el 2016, y ante la interrogante sobre su permanencia en el cargo.