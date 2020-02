Es conocido que el tipo de cambio de las entidades bancarias por la venta del billete verde es mayor que el de los cambistas.

Así, uno de los principales bancos del país vendía el dólar a S/ 3.48 ayer, mientras que un cambista ofrecía un precio de S/ 3.39 por este intercambio de divisa.

Sin embargo, muchas personas continúan acudiendo a la ventanilla de un banco para sus operaciones de compraventa de moneda.

El precio superior de la banca por la venta de dólares se debe a los costos operativos en los que incurre la institución para ofrecer este servicio de cambio de moneda, como la infraestructura, el personal de atención y de marketing, dijo Marco Alemán, analista senior de Kallpa SAB.

A estos gastos inherentes a la operación en plataforma, se suma la seguridad que brinda la entidad financiera al cliente para que cambie su dinero con tranquilidad, agregó.

En tanto, Alejandro Indacochea, presidente de Indacochea Asociados, coincidió en que el cambista de a pie, al ser informal no tiene los mismos gastos de gestión que el banco, que es una empresa constituida, lo que le permite ofrecer un menor precio.

Señaló que, a pesar del mayor precio que pagan las personas en un banco por cambiar su dinero, no dejan de acudir a estas entidades por la preferencia que tienen por su seguridad.

Según Alemán, realizar estas operaciones mediante entidades del sistema financiero reduce el riesgo a siniestros, como robos o la entrega de billetes falsos, que una vez sucedidos son casi imposibles de solucionar.

“Los cambistas no manejan cantidades cuantiosas de dinero por lo que para montos retail (minoristas) de US$ 200 o US$ 500, por ejemplo, el tipo de cambio paralelo (de cambista) es una excelente salida”, refirió.

El cliente puede beneficiarse de la agilización del proceso de venta y los puntos por debajo del precio que ofrece el banco, acotó.

Pero, si se desea cambiar montos mayores es mejor acudir a una entidad bancaria “y hacerlo de forma más privada, a fin de encontrar un tipo de cambio preferencial que le favorezca”, sugirió.

Los bancos que operan a nivel nacional registraron ingresos por S/ 2,039.7 millones por concepto de diferencia de cambio, en el 2019, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS). Esto significó un incremento anual de 17.9%.