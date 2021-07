El interés de peruanos por abrir cuentas en el extranjero se elevó en los últimos meses, en línea con la incertidumbre que vive el país.

“Si se compara con el periodo prepandemia, la apertura de cuentas en EE.UU. no iba más allá de lo normal, el incremento exponencial se registró tras la primera vuelta electoral”, dijo José Antonio Avendaño, gerente general de Gestores Financieros Asociados (GFA).

Indicó que estas cuentas pueden ser tanto de ahorro, para peruanos con montos menores que desean conservar su dinero, o de inversión para quienes aspiran tener un portafolio diversificado que les genere un rendimiento.

Asimismo, los montos admitidos por la banca dependerán además de la entidad estadounidense, señaló Carlos Rojas, CEO de Capia Safi.

Por ejemplo, en Nueva York pueden iniciar un ahorro bancario desde US$ 10,000, mientras que en Miami son montos cercanos a US$ 1 millón, y otros aceptan desde US$ 250,000, detalló.

Sin embargo, hay razones adicionales por las que los peruanos prefieren Estados Unidos sobre otros países para ahorrar sus fondos.

Primero, enfatizó Rojas, EE.UU. es el mejor mercado para invertir pues tiene la mayor oferta de productos e instrumentos para diversificar la cartera y mitigar el riesgo.

Además, es uno de los mejores mercados regulados, al supervisor le preocupa que el mercado crezca constantemente, expresó.

Según Rojas, los últimos 12 años Estados Unidos ha reportado buenos retornos, los cuales han sido cercanos al 12% anual en acciones, es una plaza que ha demostrado que tiene buenos rendimientos.

El índice S&P500, referente de la bolsa de Nueva York, rinde 19.2% en lo que va del año, según datos de Bloomberg.

“También, es un mercado de los pocos países que ha salido bien parado de la pandemia, la economía estadounidense está creciendo un 7% este año”, manifestó.

Y cuenta con gran parte de las empresas tecnológicas que lideran la globalización y digitalización de procesos, acotó.

Los especialistas prevén que los recursos podrían retornar al país cuando la confianza se recupere.