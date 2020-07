En momentos de incertidumbre, los inversionistas suelen refugiarse en activos más seguros como el dólar o el oro.



Sin embargo, en este escenario de expansión del covid-19 es necesario analizar ambas opciones a fin de identificar si alguna podría conservar mejor el valor de los ahorros.



Desde que comenzó la pandemia el dólar se apreció contra muchas monedas, sobre todo las emergentes como Perú, dijo Jorge Espada, Managing Director de El Dorado Investments.



Estados Unidos siempre representa un refugio de valor y eso generó una revalorización del dólar que podría revertirse en el tiempo, agregó.



En tanto, el economista Carlos Niezen comentó que la razón principal del reciente debilitamiento del dólar es el déficit fiscal en que está incurriendo el gobierno americano.



El déficit histórico estadounidense es de 4% en promedio pero cuando entra en recesión tiende a elevarse para ayudar a la población, consumidores y empresas, e invierte fuertemente en herramientas anticíclicas como créditos y subsidios, lo cual eleva dicho déficit a más del 10%, expresó.



Esta inyección de dinero a la economía probablemente genere un poco de inflación, escenario que haría que el dólar americano pierda valor, agregó.



En lo que va del año, el billete verde registra una variación de 5,61% sobre la moneda local, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).



Por su parte, el precio de algunos metales como el oro se está recuperando, pero también es necesario tomar en cuenta que se viene un proceso electoral en el país, refirió Niezen.



El precio del oro viene subiendo lo que le conviene al país pues exporta dicho commodity, añadió Espada.



“Este metal precioso tiende a subir cada vez que hay una mala noticia relacionada a la pandemia, cuando sucede lo contrario y la recuperación de las economías es mejor de lo que se esperaba, el oro tiende a caer”, sostuvo.



El commodity cerró su última jornada en US$ 1,970.37, y analistas prevén que la cotización alcance niveles de US$ 2,500.



Así, los especialistas consideran que pensando en el largo plazo “la mejor opción es el oro”.



Espada enfatizó que no es un activo fácil de conseguir para una persona natural quien podrían acceder a través de un ETF (fondo cotizado).



“Si se desea exposición a un metal específico, se debe comprar el metal porque la exposición a compañías implica riesgo geográfico, riesgo país y otros factores que no necesariamente dependen del desempeño del commodity”, sugirió.



Según el especialista, el dólar está en niveles elevados (S/ 3.50), los cuales representan más un techo que un piso de rango.