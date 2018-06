Organización y teletrabajo, entre los tips para estudiar y trabajar

Con la especialización de los sectores que mueven a las economías, las universidades se convierten en los aliados ideales para potenciar las aptitudes de los trabajadores, y por eso las empresas impulsan a sus miembros para que hagan especializaciones y maestrías acordes con la línea empresarial.



Pero combinar trabajo y estudio puede llegar a ser una tarea difícil y desgastante, por eso le damos cinco consejos para no morir en el intento y lograr objetivos en los dos lugares y cumplir el desafío.



Lo primero que debe tener en cuenta es la organización del tiempo de tal manera que ninguna de las dos actividades se afecte. Según Gregorio Calderón, profesor e investigador en temas de talento humano de la Universidad de Manizales, “cuando uno tiene que hacer múltiples actividades, planear el tiempo es fundamental y para administrarlo hay que tener objetivos claros. Una vez establecidos los propósitos, lo que se debe hacer es asignar el tiempo que cada objetivo o actividad requiere”.



Encontrar nuevas formas de estudio también es uno de los tips que pueden funcionar al momento de unificar estas dos actividades. Métodos rápidos, de fácil memorización y comprensión son los aconsejables al momento de estudiar en cualquier espacio libre que se tenga.



Según los expertos otro punto importante es que tanto en el trabajo como en la institución de educación superior conozcan la situación del empleado, ya que por compromisos del trabajo las tareas universitarias podrían verse afectadas, y viceversa, por lo que es la tercera recomendación de los expertos para los empleados.



Uno de los consejos más importantes que surge para los empleados y estudiantes es c uidar la salud y los momentos de alto estrés que pueden llegar a generar las actividades, por eso la sugerencia es dormir al menos siete u ocho horas al día, tener una buena alimentación y hacer pausas activas y de ocio que permitan despejar un poco la mente del trabajo excesivo.



Para facilitar la unión de las dos actividades, el teletrabajo o home office puede llegar a ser una solución ideal para poder manejar mejor los tiempos y ahorrarlo también por cuestiones de traslados. Para los expertos, el estudio y el trabajo no deben mirarse como opuestos y se debe encontrar un punto que los integre, según Calderón, “las dos actividades se pueden integrar en un proyecto de vida”.



