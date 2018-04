¿Qué hacer si olvidé presentar mi declaración de Impuesto a la Renta?

Mañana lunes 9 de abril es el último día para que los Buenos Contribuyentes, es decir los que cuentan con una buena trayectoria de cumplimiento, presenten su Declaración del Impuesto a la Renta ante la Sunat. ¿Pero qué puedo hacer si olvide cumplir con esta obligación?

Según el tributarista Jorge Picón, primero se debe ingresar a la página web de la Sunat con su clave SOL y presentar la declaración de Impuesto a la Renta en el menor tiempo posible, para poder reducir la multa a pagar y no acumular intereses.

“La multa en principio es el 40% de la UIT que es S/ 1,600 que se rebaja en un 80% o 90% si es que yo voy sin que la Sunat me requiera, por eso estaríamos hablando de una multa de alrededor de S/ 200 si es que yo voy voluntariamente”, explicó a RPP Noticias.

Online

Al momento de presentar la declaración, en la misma página web de la Sunat, los contribuyentes encontrarán un formulario denominado Boleta de Pago, donde además deben especificar el pago de la multa.

“Uno entra ahí, hay códigos, es el código tanto, el monto es tanto y lo pago, se acabó, el trabajo adicional que me tocaría hacer ahí es identificar la multa, el monto y pagarla, la rebaja se aplica automáticamente”, señaló.

Notificaciones

Pero si los contribuyentes esperan hasta ser notificados por la Sunat, lo que puede ocurrir en los cuatros meses siguientes a la fecha límite, Picón advierte que la multa a pagar puede ser el doble y hasta el triple de lo inicialmente previsto, sin contar los intereses que se acumulan sobre el monto a razón 1.2% al mes.

Sin embargo, advirtió que una infracción considerada como muy grave es presentar mal esta declaración.

“Es decir no incorporó una cantidad de rentas, ahí la multa es muy distinta, ahí la multa puede ser mucho mayor porque estamos hablando de que se aplica el 50% del tributo que yo no declaré, entonces imaginemos que yo tenía que pagar S/ 100,000 y no los declaré, entonces la multa en ese caso sería S/ 50,000”, anotó.