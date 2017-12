Navidad: Todo lo que debes saber sobre la gratificación de diciembre

Diciembre 15, a pocos días de la Navidad, es la fecha límite para que las empresas depositen la gratificación a sus colaboradores. Pero, ¿qué sucede si es que no lo hacen?

Gestion.pe conversó con Pamela Navarro, socia laboralista de PPU sobre este tema, la tan anhelada gratificación navideña.

“Primero, es importante conocer que la gratificación es un derecho que exige la norma, es una exigencia legal. Todas las empresas que tengan trabajadores en planilla y que estos hayan estado laborando al menos un mes, tienen acceso a la gratificación .”, explicó Navarro.

Ahora, en el caso que una empresa incumpla con esta exigencia legal, Navarro detalló: “Si no me pagan hasta esa fecha podría presentar mi denuncia ante el Ministerio de Trabajo por incumplimiento a la legalización laboral. Como empleador, debería pagar intereses por la falta de pago. Este interés vendría a ser el legal, algo bajo, pero es lo que corresponde. Este monto varía.”

Sin embargo, ¿la denuncia ante el Ministerio de Trabajo podría generarme alguna represaría en el trabajo?

“Hoy, el ministerio de Trabajo tiene un extraordinario sistema de denuncias en materia laboral. Ahora realmente la denuncia es anónima. Es muy sencillo hacerlo, incluso puede ser online. Y los inspectores hacen las revisiones específicas. Por ejemplo, si denuncio que me están obligando a trabajar en feriado, los inspectores van a revisar en un día feriado.”, respondió Navarro.

¿Cómo se calcula la 'grati'?

La gratificación se calculará en relación a tu remuneración vigente del momento de pago. Esto quieren decir, según explicó Navarro que si me subieron que si es que en el mes de noviembre me subieron el sueldo, es con este monto que me pagarán el integro de mi gratificación de diciembre.

Otro caso es el de las remuneraciones variadas. “Se tiene que tener en cuenta que se debe cumplir con la regla de 3 en 6, haber percibido el bono o adicional durante 3 meses de los 6. Otro caso, es que si he trabajado solo un mes en el rango, de julio a diciembre, me corresponde una parte proporcional, ya sea un sexto, dos sextos, dependiendo.”, puntualizó.

Finalmente, la especialista recomendó ahorrar parte de la gratificación que ahora se recibirá.

“En diciembre es complicado, lo sé. Usualmente la usamos en compras navideñas; sin embargo, creo que es super importante generar la cultura del ahorro para casos de suma emergencia. Lo ideal sería guardar el 50% o todo; pero es sumamente complicado en diciembre, así que lo recomendable sería guardar al menos el 30%”, finalizó.