Si las mujeres solo compraran vía online, ¿qué tanto les costaría llenar su clóset?

Por Luciana Tello

luciana.tello@diariogestion.com.pe



El canal e-commerce crece con fuerza en Latinoamérica y la categoría ‘moda’ es una de las preferidas por los usuarios de la región. De hecho, el 58% de peruanos hace compras de este tipo en línea.

Según el Índice de Precios Moda 2018 de Linio, Perú es el segundo país más económico para armar un guardarropa básico de 31 prendas. El presupuesto requerido promedio alcanza los US$ 977.

Eso quiere decir que un consumidor en nuestro país gasta alrededor de US$ 33.04 por prenda.

A nivel regional, el sector femenino invierte más o menos US$ 1,200 en su clóset y casi US$ 40 por producto.

De esta manera el país con prendas más caras es Argentina (US$ 1,790) y el que ofrece las más económicas es Colombia (US$ 888).

Mercado local

El estudio señala así que la categoría de ropa más cara en Perú es la de abrigos (US$ 213). Dentro de ella se encuentra la gabardina, la tercera prenda más costosa de la región. No obstante, nuestro mercado no se muestra tan privativo para comprar una. Su precio promedio es de US$ 39, mientras que a nivel Latinoamérica cuesta alrededor de US$ 69.

Por otra parte, la mujer peruana gasta US$ 66.81 en blusas y polos. En dicha categoría, la prenda más económica de la región y también de nuestro mercado es el polo manga cero. Las consumidoras peruanas invierten aproximadamente en ese artículo US$ 11.32.

En cuanto el otro extremo, el elemento más caro que se puede elegir en Internet desde Perú destaca el reloj (US$ 81.24). Según el estudio, este accesorio es el quinto más caro entre los países incluidos y su valor promedio es US$ 66.47.

Otros competidores

Linio opera en ocho países y genera más de 110 millones de visitas mensuales.

Como mercados líderes en la compra de ropa online, los datos revelan que en Argentina y Chile casi el 30% de los consumidores de cada plaza adquirió indumentaria en los últimos seis meses. En México, el porcentaje ascendió a 60%. Y, en el último año, el 35% de colombianos se interesó por esta categoría.

“Hay características que tienen ser más estudiadas, como hábitos, preferencias, épocas preferidas y retos a los que se confronta para obtener los artículos que más aspiran”, menciona el estudio.