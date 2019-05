¿Cómo lograr que me reduzcan la tasa de interés de mi tarjeta de crédito?

El mercado de tarjetas de crédito en el país tiene una variedad de productos, diferenciados por sus beneficios, por las casas comerciales que lo emiten, así como por las tasas de interés. Si bien existen productos crediticios que pueden alcanzar tasas del 90%, también existen tasas bajas en el mercado que llegan al 30%.

Pero, ¿cómo logro conseguir una mejor tasa de interés en mi tarjeta de crédito? Ricardo Kanna, gerente de tarjetas de crédito y débito de Banbif, explicó a Gestión.pe que los bancos cuentan con perfiles de clientes y los rangos de tasa de interés pueden tener en base a su riesgo y a su comportamiento en el sistema financiero.

"Si eres una persona que recién va a tomar una tarjeta, vas a tener ciertas condiciones que deben cubrir la bancarización y los costos. (En cambio) Si eres una persona mayor, con un perfil crediticio ya estructurado, las tasas van bajando porque s e utiliza el precio basado en riesgo. Si una persona viene pagando muy bien muchos años, te permite manejar menores tasas", explicó Kanna a este medio.

Además, explicó que no solo es necesario cumplir con los pagos a tiempo para lograr que el banco considere ofrecer menores tasas de interés al cliente. Sino también hay comportamientos que se evalúan como, por ejemplo, qué tanta deuda genera un usuario con su tarjeta de crédito. Si bien se puede pagar puntual, la generación continua de deuda representa un riesgo, explicó.

"Se evalúa mucho el riesgo del cliente. Se hacen modelos, se hacen evaluaciones y se ve qué tan bien has pagado en determinado tiempo y qué tan endeudado puedes estar en determinado tiempo. Puedes pagar bien, pero siempre pagas lo justo. O tomas más deuda, pero pagas bien. Eso también es un indicador de que (la persona) puede llegar a tener un problema entonces es susceptible de tener un poco más de tasa para cubrir ese riesgo", comentó el gerente de Banbif.

Además, Ricardo Kanna explicó que formalmente no existe un límite de cantidad de tarjetas de crédito en el sistema financiero, pero que usualmente las personas tienen entre tres o cuatro. Pero antes que evaluar la cantidad de tarjetas, los bancos evalúan el ritmo de uso de las mismas.

"Por ejemplo, yo puedo tener siete tarjetas de 300 soles, que representan S/ 2,100, y una tarjeta de S/ 5,000 . No necesariamente estoy mal porque puedo tener muchas tarjetas con poca línea. El problema es cuando tienes muchas tarjetas y las tienes muy usadas. Allí te da un indicador. Si miras si sus ingresos están de acuerdo a ese gasto. No hay problema. Si no es así, existe riesgo", comentó.

Por otra parte, consideró que la conducta de los peruanos en el sistema financiero ha mejorado sustancialmente, pues ahora las personas toman mayores previsiones al momento de endeudarse. "Muchos clientes para estar ordenados prefieren pagar en cuotas. Eso está ayudando mucho a que se reduzca la morosidad", indicó.