¿Cómo convertirse en millonario?, ¿cuál es la fórmula para ser rico?, ¿dónde puedo encontrar esa receta secreta? Todas estas son preguntas que más de uno se hace cuando compara lo que tiene respecto a los que más tienen, sin saber responderse. Felizmente, algunos empresarios, investigadores y hasta motivadores han ensayado algunas propuestas.

Como ser una persona adinerada o al menos alguien acomodado se encuentra entre las metas de muchas personas, ha surgido una gran bibliografía que gira en torno a estos anhelos que bien puede servirle a una persona común y corriente con sueños de grandeza. ¿Cuáles son estos libros ? Los siguientes son algunos de estos, sugeridos por Emprendiendo Historias.

1. Piense y hágase rico (1937)

Autor: Napoleon Hill (Estados Unidos, 1883-1970)

Editorial: CreateSpace

Páginas: 232

Idioma: Español

Precio en Amazon: US$ 7,68 (kindle), US$ 32.87 (tapa dura) y US$ 9.50 (de bolsillo)

Piense y hágase rico es considerado el “método más famoso y efectivo para hacer dinero” y también es recogido como el inicio de la literatura de autoayuda. Para escribir Piense y hágase rico ( Think and Grow Rich en su versión original), Hill entrevistó a las 500 familias más ricas de los Estados Unidos para averiguar y compartir el origen de sus fortunas. Con más de 10 millones de copias vendidas, es la obra más exitosa de su género, aunque no por eso menos polémica.

2. Los secretos de la mente millonaria (2005)

Autor: T. Harv Eker (Canadá, 1964-)

Editorial: Sirio

Páginas: 256

Idioma: Español

Precio en Amazon: US$ 7.99 (Kindle) y US$ 13.13 (de bolsillo)

Para T. Harv Eker, el secreto del éxito financiero se encuentra en el patrón personal de dinero que cada persona tiene arraigado en su subconsciente. De acuerdo a Los secretos de la mente millonaria ( Secrets of the Millionaire Mind), “puedes saberlo todo sobre marketing, ventas, negociaciones, acciones, propiedad inmobiliaria y finanzas en general, pero si tu patrón para el dinero no está programado para el éxito, nunca tendrás mucho dinero”.

3. El hombre más rico de Babilonia (1926)

Autor: George S. Clason (Estados Unidos, 1874-1957)

Editorial: Obelisco

Páginas: 162

Idioma: Español

Precio en Amazon: US$ 17.40 (tapa dura) y US$ 11.88 (de bolsillo)

En El hombre más rico de Babilonia , que puede leerse como una novela, George S. Clason promete “los principios fundamentales que necesita para triunfar en el terreno financiero y que le permitirán engrosar su bolsillo, aumentar su cuenta bancaria y asegurarse el éxito económico” a partir de las reglas básicas de economía surgidas en la antigua Babilonia.

4. El millonario de la puerta de al lado (1996)

Autores: Thomas J. Stanley (Estados Unidos, 1944-2015) y William D. Danko

Editorial: Obelisco

Páginas: 304

Idioma: Español

Precio en Amazon: US$ 9.92 (Kindle) y US$ 13.56 (de bolsillo)

Más de 1.000 millonarios comparten las que creen las claves para alcanzar la riqueza. Asimismo, dejan en evidencia que sus vidas no son como muchos creen: regatean precios de automóviles de segunda mano, pagan impuestos bajos, crían hijos que solo descubren su fortuna cuando alcanzan la mayoría de edad y, sobre todo, rechazan cualquier lujo. Naturalmente no son todos, pero sí muchos.

5. El código del dinero (2009)

Autor: Raimon Samsó (España)

Editorial: Obelisco

Páginas: 320

Idioma: Español

Precio en Amazon: US$ 9.73 (Kindle) y US$ 20.85 (de bolsillo)

Para Samsó, “el desapego y la libertad aportan abundancia y prosperidad a nuestra vida de forma natural”. Es decir, “no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita”.

6. El inversor inteligente (1949)

Autor: Benjamin Graham (Reino Unido, 1894-1976)

Editorial: Deusto

Páginas: 624

Idioma: Español

Precio en Amazon: 9.49 euros (Kindle), 60 euros (tapa dura) y 37.95 (tapa blanda)

Desde su publicación en 1949, El inversor inteligente se convirtió en la biblia de los inversores desde un concepto bastante simple pero útil: invertir en valor. En su libro, Graham alerta sobre cómo evitar errores de estrategia de inversión y describe cómo desarrollar un plan racional para comprar acciones y aumentar su valor. Para el empresario estadounidense Warren Buffett, se trata del “mejor libro sobre inversión jamás escrito”.

7. El arte de hacer dinero (2006)

Autor: Mario Borghino

Editorial: Grijalbo

Páginas: 222

Idioma: Español

Precio en Amazon: US$ 11.99 (Kindle) y US$ 13.60 (de bolsillo)

Mario Borghino propone en su libro que para ser exitoso financieramente, uno debe tener la capacidad de ejercer real control sobre el dinero y “no dejar que el dinero lo controle a usted”. Para el autor, “muchos trabajamos toda la vida por dinero, (pero) solo unos cuantos saben cómo hacer que el dinero trabaje para ellos”.

8. La transformación total de su dinero (2003)

Autor: Dave Ramsey (Estados Unidos, 1958-)

Editorial: Grupo Nelson

Páginas: 272

Idioma: Español

Precio en Amazon: US$ 4.99 (Kindle) y US$ 12.30 (de bolsillo)

La fórmula para cambiar los malos hábitos financieros pasa por, según Ramsey, diseñar un plan seguro para pagar todas las deudas, reconocer los mitos más peligrosos acerca del dinero y garantizar un ahorro importante para casos de emergencia y jubilación. Eso sí, eso es solo el inicio.

9. La ciencia de hacerse rico (1910)

Autor: Wallace Wattles (Estados Unidos, 1860-1911)

Editorial: Nowtilus

Páginas: 122

Idioma: Español

Precio en Amazon : US$ 1.70 (Kindle) y US$ 6.30 (de bolsillo)



Según su descripción oficial, es “una guía práctica para conseguir el éxito y la prosperidad en la vida mediante un cambio de actitud y un plan de desarrollo personal”.

10. El cuadrante del flujo de dinero (1998)

Autor: Robert Kiyosaki (Estados Unidos, 1947-)

Editorial: Time & Money Network Editones

Páginas: 216

Idioma: Español

Precio en Amazon: US$ 12 (de bolsillo)

Después de Padre rico y padre pobre, Robert Kiyosaki profundiza en este otro libro en los patrones mentales que definen nuestra relación con el dinero.