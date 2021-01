Desde febrero, el Perú no solo afrontará una segunda ola de contagios de covid-19 sino, además, el aislamiento obligatorio de, por lo menos, el 40% del territorio nacional.



Si bien este escenario de confinamiento es temporal, no se descarta la posibilidad de una ampliación, tal como sucedió a inicios del estado de emergencia en el 2020.



“Ahora es momento de pensar más en las mypes considerando tanto los emprendedores como los que se recursean, formales e informales”, dijo Edmundo Lizarzaburu, profesor de Esan.



La primera ola dejó varias lecciones, entre ellas un adecuado manejo del flujo de caja, priorización del gasto, innovación resiliente y adecuada comunicación, señaló.



Así, para cuidar la caja del negocio en cuarentena, el docente sugirió a las mypes incorporar análisis a microplazos (15 días) que les permita manejar sus inventarios y servicios.



En la misma línea, recomendó evaluaciones a corto plazo (90 días) y mediano plazo (seis meses), a fin de lograr una adecuada gestión de clientes y proveedores.



Muchas mypes han hecho inversiones confiando en la información que se mostraba en los primeros días del año y un cierre parcial puede generar un impacto en el ciclo de pagos, manifestó.



En tanto, refirió que los negocios deberían revisar sus líneas de financiamiento con las entidades y solicitar las facilidades de pago necesarias en caso de tener problemas por los días de confinamiento y, más aun, si se extiende.



Por ejemplo, reprogramar las obligaciones financieras adquiridas para que el costo financiero no se incremente, acotó.



Lizarzaburu aconsejó también identificar potenciales nuevas oportunidades de negocio complementarias, que atiendan necesidades actuales, a fin de tener flujos de ingreso adicionales.



“Establecer nuevas alternativas para asegurar la continuidad de nuestro negocio y buscar asegurar los pilares fundamentales en la familia que son salud, alimentación y educación”, añadió.



Asimismo, enfatizó la importancia de entender el concepto de gastar “lo básico”, pero no solo aplicarlo al negocio sino también al día a día de los emprendedores y de toda familia.



La innovación será clave, expresó, para asegurar ventas mediante comercio electrónico.



Sería adecuado revisar el régimen en el que se encuentra la empresa, si es general o mype, con el objetivo de reducir costos laborales, agregó.