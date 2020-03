La expectativa en el mercado de factoring para el 2020, tras los cambios

Las empresas de factoring continúan ganando terreno en el mercado peruano.



Así, recientemente se publicó un decreto de urgencia para dinamizar su uso entre las pequeñas y medianas empresas (pymes).



Existe una participación activa del Ministerio de Producción que ayuda a que el factoring siga creciendo, dijo Rafael Zorrilla, gerente general de Perú Factoring.



“Sin embargo, todavía hay grupos económicos importantes que no están apoyando a las pequeñas microempresas en la aprobación de las facturas para hacer los desembolsos de manera rápida”, manifestó.



Asimismo, existen otros factores que no están apoyando a la agilidad en el desembolso de las operaciones, acotó.



Según el ejecutivo, uno de estos aspectos, y quizá el más importante, es el desconocimiento a nivel nacional.



“No solo se conoce poco en las empresas privadas sino además en las entidades públicas, pese a que se está haciendo un esfuerzo para la difusión, parece que no es suficiente”, expresó.



Indicó que las grandes empresas deben estar informadas sobre las facilidades que corresponde brindar a las pymes en el financiamiento de estas facturas.



La promoción de esta modalidad de apalancamiento ayudará a que las pymes puedan tener liquidez y capital de trabajo para desarrollarse, agregó.



Por su parte, Zorrilla considera que aún hay un gran camino por recorrer con las órdenes de pago emitidas por instituciones públicas.



“Hoy no son título valor, para serlo una de las condiciones es que tengan fecha de pago definida y todavía no la tienen”, dijo.



El riesgo de performance se mantiene, incluso deben establecerse más condiciones que el plazo, acotó.



En tanto, el gerente se mostró optimista en las perspectivas de este mercado para el 2020.



“Solo el año pasado se hicieron S/ 13,000 millones y se alcanzó las 26,000 facturas a nivel global”, refirió.



Y estimó que este año el factoring va a crecer, por lo menos, 50% en cuanto al número de facturas registradas.



Además, podría alcanzar los S/ 20,000 millones en colocaciones (monto financiado).



Según Zorrilla, las empresas de factoring actualmente representan cerca del 1% del PBI, por lo durante este año intentarán a superar el 2% y, de ser posible, acercarse al 3% de la producción.