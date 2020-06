La cuarentena para evitar mayores contagios por el COVID -19 en el país durará ahora hasta el 30 de junio próximo, mientras tanto, el Gobierno y el Congreso de la República han dispuesto diversas medidas para brindar liquidez a los trabajadores formales que aun cuentan con empleo y a los que lamentablemente lo perdieron.

Así, desde el Parlamento se aprobó una ley que permite a los afiliados a las AFP retirar hasta el 25% de sus fondos de pensiones, con un retiro mínimo de S/ 4,300 (1 UIT) y un monto máximo de S/ 12,900 (3 UIT). Las solicitudes para este retiro iniciaron el pasado 18 de mayo y los desembolsos también han empezado a otorgarse.

Previamente, el Ejecutivo también dispuso una norma que permite el retiro de hasta S/ 2,000 de los fondos de pensiones para los afiliados que estaban en planilla y al momento del estado de emergencia se encontraban desempleados; y para los trabajadores en planilla se permitió el retiro de hasta S/ 2,400 de su cuenta de CTS.

De este modo, si usted cuenta hoy con recursos adicionales en sus bolsillos y piensa en realizar una inversión en medio de esta pandemia, es importante tener en cuenta ciertas consideraciones, pues hoy en día cada sol es importante.

En diálogo con Gestión.pe, el docente de la facultad de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Jorge Luis Ojeda, indica que si bien se encuentra vigente la ley del 25% y el trabajador puede disponer su dinero, lo recomendable es mantener esos recursos los fondos en sus AFP, en caso aun no tenga una idea clara de dónde invertir.

Según dijo, en la última semana se ha observado una recuperación en la rentabilidad de los fondos de AFP, los cuales habían reportado una contracción por efectos del coronavirus.

“Si no se tiene una idea fija o correcta de lo que se puede hacer con ese dinero no hay que retirarlo, porque en este fondo de AFP se está ganando una rentabilidad y el fondo en los últimos días se ha ido recuperando. No es retirar el dinero por retirar por tratar de hacer una inversión, porque ya ese dinero es una inversión de por sí, y tiene un fin previsional para la jubilación”, explicó.

Para los conservadores

En caso el trabajador tenga en claro que quiere realizar una inversión y desconoce dónde hacerlo, existen diversas alternativas, pero entre las más importantes son las siguientes.

El docente indica que una opción conservadora es el depósito a plazo fijo, pues el dinero que deposita en esa cuenta le otorgará una rentabilidad (tasa de interés) la cual variará de acuerdo al tiempo de permanencia.

Según dijo, el objetivo de optar por esta alternativa de inversión es que el dinero que deposita pueda mantenerse la mayor cantidad de tiempo y que en ese periodo no se retire, pues en muchas entidades bancarias, si usted retira el dinero antes del periodo establecido se le aplicará una penalidad.

“La idea es tener el mayor tiempo posible para tener la mayor tasa (de interés). Lo aconsejable es tener dos años el depósito a plazo fijo y un monto mínimo de S/ 1,000. (…) Existen mejores tasas en cuanto mayor sea el monto que yo coloco en el plazo fijo. Si coloco un monto muy pequeño, la tasa a la que me van a brindar no será la mejor del mercado, pero a mayor monto, es mayor las tasas que ofrecen las entidades financieras”, dijo.

En tal sentido, recomendó realizar una comparación entre las rentabilidades que ofrecen las entidades bancarias y las entidades financieras, a fin de elegir la mejor.

Los arriesgados

Para los que buscan mayores riesgos, otra alternativa es invertir en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Sin embargo, Ojeda recalca que no se debe invertir en el mercado de valores sin saber lo que está haciendo.

Explica que muchas personas tienen dinero a la mano y no cuentan con asesoría correspondiente, pero aun así se lanzan a invertir en la BVL, con lo cual consideró una mala idea.

Detalla que, si uno piensa invertir en la bolsa, debe asesorarse correctamente y debe tener en cuenta que existen muchos riesgos, pues, así como el dinero que invierte pude crecer, también puede caer.

“Si se va a invertir en bolsa, se debe entender que uno no puede invertir directamente, sino, a través de una sociedad agente de bolsa registrada. Esta sociedad debe tener respaldo, tener años en el mercado, y ellos van a cobrar una comisión, porque parte de su trabajo es la relación que existe entre la bolsa y el inversionista”, sostuvo.

A esto se suma que existen costos fijos de entrada y salida, que forman parte de la rentabilidad que se obtendrá. Es decir, cada vez que se quiera comprar una acción se deberá pagar una acción, y para vender, también.

“Se tendrá una una rentabilidad por el incremento del precio, pero se tiene que restar estos costos que son fijos. Es por ello que es mejor tener a largo tiempo esa inversión”, dijo.

El negocio propio

Para los emprendedores, la idea de invertir en un negocio propio es la alternativa preferida. Sin embargo, ante esta crisis del coronavirus, se deberá optar por aquellos que estén acordes a la coyuntura.

El docente de la UPC señala que entre los sectores que se verán favorecidos por esta crisis son los vinculados a bioseguridad, industria alimentaria (abarrotes), tecnología y todo relacionado a productos que se puedan comercializar vía comercio electrónico (e-commerce).

“El streaming y las conferencias en línea también serán un buen negocio”, señaló.