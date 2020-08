El historial crediticio de una persona será importante para acceder o no a un nuevo crédito y las condiciones que este préstamo tendrá.

En caso de una deuda impaga en el sistema financiero, existen dos plazos para que esta información deje de ser visible en el reporte crediticio de Infocorp, indicó Javier Mori, gerente legal de Equifax (Infocorp).

-Si tengo una deuda que está vencida y no ha sido pagada, la información en Infocorp permanecerá hasta por un plazo máximo de 5 años desde que la deuda venció.

-Pero si caí en morosidad, y de pronto pagué mi deuda, este plazo de acuerdo a ley se reduce a 2 años, desde el momento en que hice el pago.

“Sin embargo, este plazo reducido no muestra a una persona con morosidad actual, sino que incurrió en morosidad pero que ya la superó, lo que muestra una mejora en el nivel de riesgo de dicha persona”, refiere Mori.

Asimismo, clara que estos plazos son distintos al que tiene la prescripción de una deuda, el cual es de 10 años. “Si no se exige la deuda por 10 años, recién prescribe. Pero un banco no le dará un préstamo a alguien que no le pagó, así haya prescrito esa deuda”, subraya.

¿Cómo salir de Infocorp si ya pagué mi deuda?

El Ejecutivo aclara que no se trata de “salir” de Infocorp, sino de “mejorar” la información del historial crediticio. “Es importante que toda persona que incurrió en morosidad y ya la pagó, solicite a su acreedor una carta de no adeudo que muestre que ya no tiene deuda pendiente con dicha entidad. Solicitar esta carta es un derecho para el deudor, y emitirla es una obligación para el acreedor”, sostiene.

Asimismo, que acceda a su reporte de crédito y que verifique que dicho pago ya se encuentra reflejado en su historial crediticio. Conjuntamente con solicitar su carta de no adeudo, el deudor debe solicitar también formalmente que dicho acreedor comunique a Infocorp y a otras centrales privadas de riesgo a las que hubiere informado esa morosidad, que actualicen la información. De igual manera, el deudor puede con dicha carta de no adeudo, acercarse a los centros de atención y solicitar dicha actualización de la información.

¿Qué se recomienda para hacerme nuevamente atractivo para las entidades financieras?

A continuación cuatro consejos prácticos para mejorar su calificación y ser una persona atractiva para las entidades crediticias:

a) Lo primero, es pagar a tiempo las obligaciones adquiridas con bancos, cooperativas, tiendas comerciales, empresas de telecomunicaciones y todos aquellos proveedores con los que se mantenga una relación crediticia. No importa que la deuda sea grande o pequeña, lo más relevante es que se pague a tiempo.

b) Segundo, es importante conocer cómo somos vistos por el sistema financiero, cómo nos ven los bancos. Para ello tenemos el reporte de deudas gratuito de Infocorp, el cual se puede consultar en www.infocorp.com.pe/deudas. Desde Equifax recomiendan tener la buena práctica de revisar su reporte una vez al menos cada tres meses.

c) Tercero, si volviese a existir una dificultad para seguir pagando una deuda, se sugiere que la persona se acerque a la entidad financiera y evalúe posibilidades de reprogramación de monto de deuda o plazo.

d) Finalmente, recuerde no confiar ni caer en ofertas de quienes prometen limpiar su historial crediticio, estas acciones son ilegales y fraudulentas. Son estafadores que buscan ganar dinero ofreciendo servicios de asesoría o modificación de datos en Infocorp y también en bancos. “De una parte, la información no se “limpia” y de otra, los procedimientos para solicitar la actualización o rectificación de la información son gratuitos. La única forma de aparecer bien en Infocorp es cuidando su salud financiera”, remarca Mori.