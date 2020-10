El programa Reactiva Perú tiene por objetivo asegurar la continuidad en la cadena de pagos.



Para ello, otorgó garantías a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas a fin de que accedan a financiamiento de capital de trabajo y cumplan con sus obligaciones de corto plazo, como pago de planillas y a sus proveedores.



Estas coberturas son escalonadas y se activan a los 90 días de incumplida la cuota, sobre el saldo pendiente de pago del préstamo otorgado.



Así, un crédito de S/ 90,000 cuenta con una garantía de 98%, mientras que uno entre S/ 90,001 y S/ 750,000 tiene una cobertura de 95%.



En tanto, los préstamos entre S/ 750,000 y S/ 7.5 millones, y desde S/ 7.5 millones a S/ 10 millones, están cubiertos hasta el 90% y 80%, respectivamente.



El programa permitió apoyar a muchas empresas, especialmente a las mypes cuyo nivel de crédito creció a un mayor ritmo del que recibía antes de la crisis, dijo Jorge Mogrovejo, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).



Mencionó que, al ser un crédito con 12 meses de gracia, es complicado conocer la masa de clientes que presentará problemas para cumplir con su obligación.



Así, enfatizó la preocupación del Regulador sobre la cultura de pagos.



“El que este sea un crédito con garantía del Estado no significa que no se va a pagar”, aseveró.



Según Mogrovejo, la Superintendencia está enviando oficios de instrucciones a las áreas de riesgo y auditoría, interna o externa, para verificar que la entidad financiera haga sus mejores esfuerzos en la gestión de cobranza de estos créditos.



“Esto es un mensaje clarísimo, hay gente que cree que porque es (un préstamo) con garantía del Estado, el incumplimiento no va a acarrear que el deudor aparezca como tal, sí lo va a estar”, advirtió.



Con ello, expresó que, de no cumplir con la obligación adquirida, la garantía cubre a la entidad financiera, la cual está asumiendo parte del riesgo del cliente al otorgarle el crédito.



Empero, el proceso de cobranza y recuperación de la deuda de la empresa será como en cualquier otro financiamiento así como el cambio de su calificación en las centrales de riesgo.



“Es importante que todos tengan un buen récord crediticio para afrontar los crecimientos altos que vienen tras esta crisis y eso incluye pagar su crédito de Reactiva”, reiteró.



Además, señaló que entre las medidas del regulador se estableció una tasa de provisión por riesgo de crédito de 0% a la proporción de créditos de la entidad financiera que cuenta con la cobertura de Reactiva Perú.