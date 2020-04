Un estudio reciente de Esan refirió que el 60% de peruanos mantenía ahorros, ya sea para imprevistos, pagar deudas o educación.



Sin embargo, tras la declaración de estado de emergencia, muchos peruanos vieron afectadas sus actividades y, por ende, su capacidad de pago.



El economista de Esan, Jorge Guillén, comentó a Gestión sobre la decisión de ahorro en los siguientes meses.



¿Cuál es la situación de los ahorristas peruanos en estos días?



Actualmente se ve rompimiento de la cadena de pagos y hay endeudamiento. Además la gente tiene cero ingresos y muchos gastos que cubrir. Por tanto, no creo que un porcentaje de peruanos tenga algo destinado para ahorros.



Y los peruanos que mantienen un hábito de ahorro, ¿lo seguirán haciendo?



La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tenía un estudio de hace algunos años que hablaba sobre la falta de una cultura de ahorro entre los ciudadanos del país. No sólo una falta de ahorro previsional sino también el destinado a inversión o a algún emprendimiento. Si no había una cultura de ahorro antes y ahora mucho menos. Incluso la gente está sacando dinero de su CTS y fondo de pensiones para tratar de cubrir este eventual problema de liquidez.



Entonces, ¿el dinero que la gente tenía guardado lo destinará principalmente a cubrir necesidades básicas?



Sí, en alimentos, pagar algunas deudas, servicios básicos y educación. Se debe tomar en cuenta que muchos colegios no redujeron ni eliminaron el pago de la mensualidad escolar.



¿Incluso el 35% de peruanos que destinaba dinero para gastos en su vejez utilizará sus fondos?



Sí, aquellos que guardaban para su vejez, distinto a los aportes al sistema de pensiones, también usarán su dinero porque uno nunca sabe cuándo será su último día y ahora es cuando lo necesita.



¿La gente ahorrará más ahora ante la preocupación de un menor crecimiento económico o dejará de hacerlo por sus menores ingresos?



Yo creo que el porcentaje de ahorro llegará hasta 0%, nadie guardará nada. Los peruanos tratarán de sacar el dinero del famoso dicho “guardar pan para mayo” y eso es ahora. Muchos incluso terminarán endeudados para tratar de cumplir con sus obligaciones hasta que este problema desaparezca.



¿Cuándo se volverá a guardar algo de dinero?



Yo diría que se dejará de ahorrar en todo este año que nos queda. El dinero que estaba guardando la gente es para este tipo de eventualidades, cuando se mejore la estructura de ingresos le permitirá a los ciudadanos tener mejor liquidez y recién se podría pensar en ahorrar pero, por ahora, no es momento, hay sectores que van a seguir golpeados.