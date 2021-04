En unos días los peruanos escogerán en las urnas al próximo representante del país y la balanza no termina de inclinarse hacia ningún candidato.

Esta incertidumbre sobre la postura del nuevo presidente y Congreso genera temor en algunos inversionistas quienes prefieren esperar y ver lo que sucederá a fin de tomar la mejor decisión para sus portafolios, señaló Eduardo Leciñana, wealth manager en Seminario SAB.

Estos prefieren estar al margen hasta tener sobre la mesa catalizadores que les den confianza o mayor tranquilidad para transar en el mercado, agregó.

Sin embargo, en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) también surgirán oportunidades que podrían resultar atractivas para inversores que aprovechen la rebaja en la cotización de algunas acciones para adquirirlas, refirió.

“Este puede ser un buen momento de entrada, es difícil decirlo por la volatilidad que vamos a tener los siguientes dos meses, podríamos ver un punto bajo más adelante, pero el precio de las acciones está interiorizando parte de eso”, sostuvo Galantino Gallo, Chief Investment Officer de Credicorp Capital Asset Management.

Se pueden observar ciertas posiciones especulativas, de corto plazo, en algunos valores aunque de manera selectiva; en acciones del sector financiero, minería, consumo, industria, construcción e infraestructura, acotó Leciñana.

“Quizá nuca se pueda agarrar el punto más bajo o, tal vez, cuando se siente más temor sea el momento más bajo”, expresó Gallo.

En esta línea, recomendó programar un plan de inversión e ir entrando en etapas a la bolsa cuando se muestre atractiva.

Para Leciñana, la incertidumbre en la plaza limeña podría extenderse hasta la segunda vuelta electoral.

Se espera que el nuevo Ejecutivo no cambie las reglas de juego, no lleve a cabo una política agresiva de impuestos, que el aparato público -que de por sí es deficiente- no malgaste más el dinero sino generar sino que genere las condiciones para que se recupere la demanda y el consumo, comentó.

Así, se podrá ver un mercado alcista en el cual los sectores cíclicos serán los más beneficiados, añadió.