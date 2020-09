Las expectativas de inflación del sistema financiero y algunos analistas del mercado para los próximos 12 meses convergen a 1.6%, según la encuesta realizada por el Banco Central de Reserva (BCR). La autoridad monetaria estima que la inflación se ubique entre 0.9% y 2% este año, mientras que para el 2021 se situaría entre 1.6% y 2%. Además, prevé que en los próximos dos años, la inflación podría oscilar entre 2% y 2.3%. En tanto, el último reporte del BCP coincide en que la inflación podría cerrar este por debajo del límite inferior del rango meta actual, que va de 1% a 3%, y espera un comportamiento similar para el año siguiente. Según la entidad financiera, esto se explica por la deprimida demanda interna que se desarrolla en medio de un severo deterioro del mercado laboral formal e informal. Algunos indicadores tendenciales de inflación muestran niveles interanuales por debajo del 1%, mencionó. “La gente está viendo que la inflación está por debajo del 2% y piensa que, como estamos en recesión, no podrá subir sino que seguirá bajando más”, sostuvo el economista Jorge González Izquierdo. Comentó que si bien una caída en los precios puede favorecer a los peruanos, cuando se da en exceso ya no es bueno para el país. “No es que una inflación baja no sea buena, si está por debajo del rango meta que establece el BCR, eso no es bueno”, aseveró. Para el especialista, la recesión y la débil demanda interna que refleja el país son factores que conducen a estos niveles de precios. González Izquierdo refiere que una inflación por debajo del objetivo, puede perpetuar las expectativas de los agentes económicos en niveles inferiores. “La gente se acostumbra y piensa que será así por más tiempo”, acotó. En la misma línea, enfatizó que, con las expectativas por debajo, será más difícil que la entidad emisora retorne a su inflación meta en corto plazo. Asimismo, un escenario como el mencionado resta espacio para que la autoridad monetaria pueda combatir una recesión en el futuro, señaló. E imprime una mayor presión a la baja en las tasas de interés del mercado, complementó.