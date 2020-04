Hace unos días el ex ministro de la Producción, Piero Ghezzi, sostuvo que la paralización de actividades también representó un problema para las empresas de factoring.



Mencionó que la negociación de facturas es uno de los instrumentos de liquidez cada vez más utilizado por las pymes.



Sin embargo, en el escenario actual estas empresas no podrán cobrar los títulos valores que venzan, lo que les restará liquidez y perjudicará el financiamiento a más negocios, agregó.



Así, Ghezzi planteó que el Gobierno intervenga con un programa de garantías que asegure fondos para las firmas especializadas en factoring.



Ante ello, Percy Augustin, CEO de Innova Factoring, comentó que una participación del Estado ayudaría a mantener el costo del financiamiento de las microempresas que negocian sus facturas.



“Nosotros trabajamos con dos fondos de inversión cuyos recursos se consiguieron con anterioridad, por lo tanto no estamos encareciendo el crédito”, expresó.



Pero cuando se acabe este dinero, se solicitará una nueva emisión para captar fondos y si los inversionistas sienten que no existen las debidas garantías, exigirán mayor retorno, aseveró.



Indicó que en caso el Gobierno no intervenga con algún mejorador de riesgo para estas operaciones, el costo de otorgar liquidez se trasladará directamente a la pequeña empresa que pide un préstamo.



Esto es una cadena; para poder otorgar créditos se debe solicitar dinero, si el Estado puede garantizar o apoyar el fondeo de las empresas de factoring, estas canalizarían los recursos a una tasa de interés similar a la que los consiguen, manifestó.



Según Augustin, el 15% del monto total de su cartera fue reprogramado pues las facturas están venciendo durante el aislamiento y los clientes no pueden cumplir con el pago de esta obligación.



Asimismo, refirió que los contratos entre comprador y proveedor tenían un promedio de pago de 67 días, pero los nuevos acuerdos están estableciendo períodos de pago de 90 días.



“Muchas empresas no saben lo que ocurrirá, hay unos sectores más afectados que otros y lo más probable es que tarden en recuperarse tras la cuarentena”, acotó.