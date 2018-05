Educación: Menos del 5% de la población peruana tiene conocimientos financieros

¿Qué es Tasa de Interés? ¿Lo recuerda? ¿Le suena ese nombre? La tasa de interés expresa el pago que recibe la persona o empresa que deposita el dinero por poner una cantidad a disposición de otro. Esto es un término clave si requieres de un crédito.

Entonces, ¿por qué no sabemos el concepto? Según un reciente estudio de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) menos del 5% de la población peruana tiene conocimientos financieros, por ejemplo qué es tasa de interés.

Gestion.pe conversó con Johanna Yancari, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) sobre este tema y la inclusión de la educación financiera en la malla curricular escolar.

“Conocer qué es educación financiera es un prioridad, ya que con ello podrás saber administrar tu dinero, ahorrar, gastar, organizarte y armar un presupuesto. Además saber hacer una inversión. En realidad es como formar una serie de capacidades para que tú puedas tomar mejores decisiones respecto a tus recursos.”

Para Yancari, el peruano de a pie si hace prácticas financieras. “Algunos tienen estas prácticas pero todavía no hay mucha formación de capacidad o habilidades financieras. Nos hacen falta conocer nuestros derechos y deberes como consumidores financieros. Nos falta hacer las preguntas claves cuando nos ofrecen tarjetas de créditos como “¿cuál es la tasa de interés, cobro de membresía, disposición de efectivo?”.

Y es que un reciente estudio del Banco Mundial asegura que el 39% de los peruanos ahorra, de alguna forma. No necesariamente en una entidad financiera.

“Lo interesante aquí, del estudio del Banco Mundial, es que de ese monto, solo el 11% ahorra en una institución financiera. Por ende, tenemos pocas prácticas con el sistema financiero.”

Pero, qué sucede con el 28% adicional, ¿dónde ahorra? Yancari precisó que la práctica de ahorrar en casa y no en una entidad financiera es muy común no solo en Perú, sino en varios países de América Latina. “Tenemos desconfianza de las instituciones financieras porque no las conocemos, porque las vemos lejanas, porque no sabemos qué productos nos ofrecen y al tener desconfianza, nuestro dinero no se lo damos.”

En otro momento, Yancari mencionó que dentro de los beneficios de la educación financiera se incluye el aprender a planificar y esto implica ver un presupuesto, conteniendo tus gastos e ingresos y decidir con ello lo que vas a priorizar, los alimentos, agua, luz, vivienda y lo que queda se podrá gastar en otras cosas, desde vestimenta hasta ocio.

“Si uno se organiza así, si se podría asignar recursos hacia el ahorro. Pero si uno no logra planificar sus ingresos y gastos y no identifica su gasto real. Sin conocer el gasto real, no puedes ponerte límites y al no hacerlo empiezan el endeudamiento, porque ya estoy usando la tarjeta de crédito, préstamos de parientes u otras personas. Ese es el gran problema.”

Otro beneficio es la formación de la consciencia, lo cual conlleva a conocer los derechos y deberes que tenemos como consumidores financieros.

“Al ser consciente, lo primero es fijarse si le conviene o no el producto financiero, al menos leer el contrato que vas a firmar. Es allí donde podrás hacer valer tus derechos como consumidor financiero. Además hay otro componente que es la habilidad, lo cual significa preguntar, eso quiere decir hacer las preguntas adecuadas cuando tengo dudas. La formación de educación financiera lo que hace es crear habilidades y crea consciencia.”

Finalmente, destacó que la educación financiera es la clave para una economía sostenible. “Cuando tú planificas, te organizas y administras mejor tus recursos sueles usar de manera más adecuada el sistema financiero y al hacer eso, vuelves más estable la economía. Tiene impactos en el desarrollo de un país y en el fortalecimiento del sistema financiero.”