¿Cómo manejar los gastos en los regalos por el Día de la Madre y no sobreendeudarse?

Se acerca el Día de Madre y el que menos busca darle el regalo ideal a la persona que le dio la vida, pues no escatiman en realizar gastos para llevarla a comer, de viaje, de paseo o entregarle un presente.

Sin embargo, esta fecha para muchos puede convertirse en un dolor de cabeza, ya que al no medir sus gastos pueden generar un desequilibrio en sus finanzas . Para evitar este tipo de inconvenientes y no termine el segundo domingo de mayo con deudas, o peor aún sobreendeudado , siga las siguientes recomendaciones:

Presupuesto. Aunque la mayoría de personas quiere aprovechar este día para llenar de detalles a su mamá, lo primero que debe hacer es evaluar cuál es el presupuesto con el que cuenta para esta ocasión. Sólo de esta manera podrá determinar cuánto podrá gastar en total dentro de sus posibilidades económicas.

Haga sus cálculos para que determine cuánto puede gastar en un obsequio. (Foto: Freepik)

Investigue y compare. Visite todos los lugares posibles donde tenga pensado comprar algún obsequio. En cada uno le ofrecerán diversos beneficios y quizás los precios varíen entre uno y otro. Esto le permitirá elegir el más conveniente en cuanto a calidad y costo. Además, no olvide preguntar si puede realizar un cambio o devolución en caso sea necesario para que no pierda dinero. Averiguar en tiendas virtuales es una opción.

Promociones. Con motivo de esta fecha, varios establecimientos comerciales ofrecerán ofertas, por lo que deberá averiguar si hay alguna que le convenga. Asimismo, consulte si puede obtener con su tarjeta una promoción especial, pero no olvide verificar las condiciones para asegurarse que es la más adecuada para usted.

Forma de pago. Decida cómo va a cancelar el regalo que va a adquirir. Si es al contado, asegúrese de que no tendrá ningún desbalance en su presupuesto mensual. Y si es con tarjeta de crédito consulte cuál es el monto final incluidos los intereses a pagar.

En el Día de la Madre, todos quieren engreír a sus seres queridos. (Foto: Freepik)

Compre con tiempo. Si espera el último momento, puede que compre obsequios por impulso. Si lo hace con anticipación, podrá elegir el regalo adecuado y se olvidará de la gran cantidad de gente que visitará los centros comerciales o que se saturen las páginas web donde hará sus adquisiciones.

Festeje antes. A pesar de que no suele hacerse, se recomienda celebrar esta fecha una semana antes. Esto le permitirá no terminar pagando precios excesivos y los locales a donde piensa llevar a su madre, como restaurantes, no estarán tan saturados como ese día.

Use su creatividad. No todo es dinero, si no tiene lo suficiente o está con gastos, puede prepararle algo significativo a su mamá este 12 de mayo. Puede ser un regalo hecho con sus manos: un cuadro, un portarretrato con la foto de ambos e incluso un almuerzo o cena. Recuerde que lo más importante es hacerle sentir a nuestra madres lo importante que son para nosotros.