En los últimos días se ha reportado un desabastecimiento del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en diferentes grifos de la ciudad. Esto obedece al cierre de varios puertos del litoral a causa de los oleajes anómalos registrados en la costa peruana, que no ha permitido que los barcos puedan descargar el combustible.

Por ello, varios transportistas se han planteado la siguiente pregunta: ¿qué alternativa tengo para evitar los impases de esta coyuntura?

El Gas Natural Vehicular (GNV) representa una opción que asegura la continuidad del suministro del servicio, es económica y más limpia para nuestro mercado de combustibles.

Según estimaciones de Cálidda, un taxista podría ahorrar más de S/ 10 por galón al utilizar gas natural en lugar de gasolina. Por ejemplo, en un mes con un recorrido promedio de 120 km, se puede ahorrar S/ 1,000, y en un año más de S/ 12,000.

Además, el GNV presenta y ofrece una gran ventaja de seguridad y rentabilidad, pues es un recurso peruano que no depende de los problemas del mercado internacional y que al no ser importado como el GLP o el Diesel los precios no van a tener cambios intempestivos, manteniéndose estables.

El Perú tiene gas natural para varios años, hoy las reservas probadas y las ya descubiertas alcanzan para atender 27 años más de consumo interno y exportación en forma simultánea.

¿Por qué optar por el consumo de GNV?

El Perú no posee producción suficiente de petróleo, gasolinas, diesel y GLP, y se tienen que importar. Eso significa que el precio siempre dependerá de los mercados internacionales.

Con el GNV es diferente porque es un recurso peruano abundante y que su costo se encuentra supervisado por el Osinergmin, lo que permite que no tenga subidas abruptas o constantes que afecten la economía de quienes lo utilizan.