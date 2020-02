En el Perú existen límites a las tasas de interés que cobran las empresas y negocios que están fuera del sistema financiero.



“Sin embargo, algo interesante que incluye la reciente regulación es que el negocio de crowdfunding tendrá libertad en la fijación de la tasa de interés”, dijo Ljubica Vodanovic, líder del área de Regulación de Mercados Financieros y Fintech de EY Law.



Este esquema, que busca conectar a una pluralidad de inversionistas con un conjunto de deficitarios, estará supervisado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), mencionó.



Pero, en casos de préstamos y, siempre y cuando, lo solicite la SMV, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), podrá participar con su opinión, agregó.



Según la especialista, una fintech que prestaba fondos, por ejemplo, solía estar sujeta a los límites de tasas de interés.



Por lo que, en la práctica, si deseaba financiar a sectores más riesgosos, no podía trasladar a la tasa el riesgo que representaba dicho préstamo, explicó.



Mientras que los bancos y las empresas reguladas por la SBS, sí cuentan con esa facultad, lo que producía una disparidad, señaló.



“Hay una libertad en el mundo financiero que no existe en el mundo no regulado”, acotó.



Indicó que ahora, con el decreto de urgencia de crowdfunding, se reconoce esa diferencia y se otorga a las plataformas de financiamiento participativo la misma libertad para la fijación de tasas y comisiones que tiene el sistema bancario.



Con ello, Vodanovic considera que “se empareja la cancha, algo que Perú necesitaba hace rato pues generaba distorsiones en la competencia”.



Es difícil participar de la inclusión financiera si no se permite trasladar el riesgo crediticio de una mype, por ejemplo, a la tasa que se le brinda, aseveró.



Otras consideraciones

En tanto, se excluyen de esta ley los préstamos persona a persona, así haya un tercero de intermediario, pues no será definido como crowdfunding, precisó.



También separa a las crowdfunding para donaciones o con fines no financieros, añadió.



Asimismo, comentó que el decreto estipula la segregación de fondos como mecanismo de seguridad.



“Si estos fondos ingresaban al balance del intermediario, corrían el riesgo de que el tercero sufra un fraude o se declare en quiebra y perder el dinero”, refirió.



Así, señaló que el reglamento incluye como mecanismos a los fideicomisos, cuentas bancarias o dinero electrónico, los mismos que deben ser flexibles pues de tener un costo elevado no promoverán este mercado.