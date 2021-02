El club Cienciano del Cusco anunció ayer su unión con la plataforma de inversión online SeSocio, para levantar a US$ 833,350 a través de un mecanismo de crowdfunding, el cual estará dirigido a sus hinchas y simpatizantes.



Si bien aún no se publica el reglamento de crowdfunding, algunas empresas ya realizan estas operaciones a fin de conseguir recursos; es interesante que se esté utilizando para un club de fútbol, comentó Karen Montjoy, coordinadora de emprendimiento e innovación de InnovaEsan.



“Este mecanismo puede ser utilizado por otros clubes de fútbol que pretendan salvarse financieramente, incentivando a su hinchada a apoyar a la camiseta”, señaló.



El crowdfunding es un mecanismo de financiación colectiva que, a través de donaciones económicas o de otro tipo, generan fondos para el desarrollo de un determinado proyecto a cambio de un retorno.



Sin embargo, enfatizó que la organización que recaude los fondos deberá hacerlo bajo la autorización y cumpliendo los requisitos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).



“Ya sea una inversión de S/ 10 o S/ 20,000, el partícipe debe estar seguro de que el dinero que auspiciará, de alguna manera, llegará la finalidad para la cual se apunta”, aseveró.



Es una herramienta completamente válida, puede ser un camino para distintos equipos en este escenario de pandemia que los ha afectado significativamente, reiteró.



Asimismo, mencionó que los inversionistas no necesariamente serían locales, aunque para los aportantes extranjeros se podría solicitar requisitos adicionales.



La especialista manifestó que el crowdfunding no sería el único mecanismo al que pueden recurrir los equipos de fútbol.



“El fútbol es un espectáculo donde hay una enorme carga emocional y pasión hacia una determinada camiseta, por lo tanto los clubes de que venden este tipo de producto pueden hacer uso de las herramientas para financiarse”, refirió.



En esta línea, podrían recurrir desde inversionistas ángeles hasta fondos de inversión, que es lo que hacen muchos clubes extranjeros, expresó.



Además, puede escalar a un venture capital; el inversionista se verá atraído por la rentabilidad que le ofrezcan, agregó.