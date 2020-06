Producto de las medidas que implementó el Gobierno para contener el avance del COVID-19 en el país, un gran número de empresas tuvieron que paralizar operaciones, de manera que al no tener liquidez muchas de ellas tomaron la decisión de despedir a su personal de trabajo.

Esto generó un panorama de preocupación para aquellos trabajadores despedidos, puesto que las responsabilidades seguían en pie, entre ellos, los pagos de los créditos que mantienen con las entidades bancarias, que en la mayoría de ellos, se dejaron de hacer.

Así, de acuerdo a cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), desde el inicio de la cuarentena a la fecha se reporta un incremento de la tasa de interés en promedio en los créditos de consumo, que agrupa a las tarjetas de crédito, los créditos revolventes y los créditos vehiculares.

Se observa que el 16 de marzo del 2020 (fecha de inicio de la cuarentena), la tasa anual promedio de los créditos de consumo se ubicaba en 38.90%, en tanto al 16 de junio dicha tasa se elevó ligeramente a 39.32%.

Tasa de interés promedio del sistema bancario 16.03.2020 16.06.2020 Consumo 38.90% 39.32% Tarjeta de crédito 45.24% 45.04% Préstamos revolventes 11.44% 11.88% Préstamo no revolvente para autos 11.73% 10.66% Fuente: SBS

Al respecto, el profesor de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, explica que dicho incremento es producto de la morosidad (retraso en los pagos) que vienen arrastrando los productos financieros.

En conversación con Gestión.pe, explicó que ante la coyuntura las empresas quebraron y dejaron sin empleo a la población o se acogieron a la figura de suspensión perfecta de labores, donde si bien no se elimina el vínculo laboral, si la empresa no opera, los trabajadores tampoco reciben sus respectivos sueldos.

De este modo, dijo que los trabajadores no están pagando sus créditos puntualmente o están pagando lo mínimo, generando un incremento en el ratio de morosidad.

“¿Qué tiene que hacer la banca? Si de 10 personas no me pagan 2 y ahora de 10 no me pagan 3, tengo que hacer que esos 7 que sí me pagan compensen las pérdidas de los 3 que no me van a pagar. ¿Y cómo logro compensar esas pérdidas?, subiendo los precios (la tasa de interés)”, explicó.

Agregó que con el incremento de la tasa de interés, se espera cubrir a la mayor cantidad de personas que no van a poder de pagar sus cuotas pues, si bien entre abril y junio se han brindado facilidades de reprogramación de deudas, se prevé que la morosidad siga aumentando para los meses de agosto y setiembre.

“La morosidad fuerte se viene después de la cuarentena”, añadió.

Carrillo precisó que el incremento de la tasa de interés en los créditos de consumo se presenta a pesar que el Banco Central de Reservas (BCR) ha reducido su tasa de interés a 0.25% en abril de este año, desde el 2.25% de diciembre del 2019.

Las propuestas

Diversos proyectos de ley presentados ante la Comisión de Economía del Congreso buscan poner topes a las tasa de interés de los préstamos de consumo, créditos revolventes y no revolventes, financiamiento personal de libre disponibilidad y préstamos comerciales.

Ante ello, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) indicó que ello restringiría el crédito y perjudicaría a las personas que no cuentan con historial crediticio y que tienen ingresos bajos.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo propuso que las propias entidades del sistema financiero, bajo la supervisión de la SBS, convengan establecer tasas máximas solo a los créditos de consumo.

“Todo esto tiene que hacerse con prudencia, no son soluciones que se tienen que hacer de manera mecánica. Nuestro planteamiento es que primero se establezcan tasas máximas convenidas, es decir, que las propias entidades financieras acuerden hacerlo. En Colombia y Chile ya lo hacen”, precisó a Gestión.pe el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.

Indicó, además, que el Banco Central de Reservas (BCR) podría aplicar el artículo 52 de su Ley Orgánica que le permite, en situaciones extraordinarias, fijar límites máximos a las tasas de interés.