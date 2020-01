Los créditos para la adquisición de una vivienda, otorgados por el sistema financiero peruano mantienen un crecimiento anual constante.



Sin embargo, cada vez menos de estos préstamos se solicitan en moneda extranjera.



Así, el porcentaje de créditos hipotecarios en dólares pasó de 26.2% en diciembre del 2015, a 13.3% al cierre del 2019, según el último reporte del Banco Central de Reserva (BCR).



Esta reducción en los préstamos hipotecarios en divisa extranjera viene acompañada de un proceso de solarización que conduce el BCR desde el 2008, señaló Jorge Guillén, profesor de la Universidad Esan.



De acuerdo con el BCR, los créditos en dólares del sistema financiero cayeron de 27.8% a 25.9% durante el año pasado.



Asimismo, el riesgo por la volatilidad del billete verde observada en los últimos años condujo a que los solicitantes de este producto opten por la moneda local, mencionó.



Con ello, las personas reducen su exposición al riesgo cambiario, añadió.



Por otro lado, el docente indicó que el menor número de créditos hipotecarios en dólares también se explica por las mejores condiciones que ofrecen los préstamos en soles.



Las tasas de interés de los productos en moneda nacional han descendido a mínimos históricos, lo que permite mayor acceso de los usuarios.



Guillen estima que de continuar esta tendencia descendente en los créditos hipotecarios en dólares, no lo hará a la misma velocidad.



“Podrá reducir un poco más, pero no como en los últimos cuatro años que el porcentaje de estos préstamos en denominación extranjera, cayó casi a la mitad”, refirió.



Por lo tanto, no es posible que los créditos hipotecarios en dólares lleguen a desaparecer, comentó.



“Somos (Perú) uno de los países más dolarizados de la región”, agregó.