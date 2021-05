Cada vez hay más interés en los peruanos por invertir los ahorros acumulados durante la pandemia, a los que se suman los recursos liberados de AFP y CTS.



En esta línea, están buscando instrumentos que les brinden un retorno atractivo.



Una de las necesidades del público es rentabilizar el dinero por encima de la inflación, una variable inevitable e incierta con la que deben lidiar, señaló Valdemaro Mendoza, CFA de Tyba, fintech de Credicorp Capital.



Si bien los Bancos Centrales tienen metas de inflación, suceden eventos inesperados como la pandemia que, por ejemplo, elevó esta variable en EE.UU. a 4% en el último mes, algo que no pasaba desde hace 30 años, agregó.



“Muchos piensan que la inflación no es nada, porque siempre escuchan que es 2% o 3% (en Perú), pero en cinco años se lleva el 5% del valor de su dinero”, manifestó el ejecutivo.



Pese a los niveles de inflación que señala Credicorp Capital, que reducen el valor del dinero en el tiempo, analistas coinciden en que el Banco Central de Reserva (BCR) ha tenido éxito en preservar la estabilidad monetaria, como por ejemplo, al mantener la inflación controlada por varios años.



Así, los agentes económicos mantienen sus expectativas de inflación para este y los

siguientes dos años en el rango meta de 1% a 3%, de acuerdo con la Encuesta de

Expectativas Macroeconómicas de marzo.



El BCR prevé que la inflación se ubique entre 2% y 2.2% para 2021 y 2022, respectivamente; mientras que para el 2023 estaría entre 2% y 2.3%; en ambos casos dentro del rango meta.



Asimismo, la autoridad monetaria afirma que las expectativas de inflación se han mantenido dentro dicho rango meta el 86% de las veces en los últimos 20 años.



En tanto, una segunda necesidad que identifica el ejecutivo es la ayuda en la organización de las finanzas.



“Muchas personas piensan en su ahorro de la siguiente forma, recibo mi ingreso mensual, gasto y guardo lo que me sobra, esa es la peor forma de hacerlo, eso te hace sentir pobre todos los meses”, aseveró.



Y, la tercera necesidad que se busca cubrir, es que la gran mayoría de peruanos ve las inversiones como una caja negra.



Sabe que ingresa su dinero y que este le devuelve un rendimiento pero no conocen lo que sucede entre ambos pasos, refirió.



Sería bueno entender las inversiones por lo que son, financiar empresas, proyectos, deudas de las empresas y, a cambio de eso, se recibe un retorno, detalló.



“Aunque puede tener muchas palabras complicadas al medio, el concepto es uno, se está financiando empresas”, acotó.