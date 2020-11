La última semana, el país vivió momentos de zozobra tras la aprobación de vacancia y asunción de la nueva presidencia interina.



Este suceso desencadenó protestas lideradas por jóvenes peruanos.



“La nueva generación está diciendo que no solo quiere ver una reactivación económica sino que prefiere combatir la corrupción en el país”, señaló Wilber Dongo, gerente central de negocios de Caja Arequipa.



En tanto, la economía continúa en su camino de recuperación de la crisis generada por la propagación del covid-19.



Así, los emprendedores se alistan para la última campaña del año con el objetivo de recortar parte de las pérdidas sufridas con la pandemia.



“Cada negocio depende del mercado al que quiera llegar, del nicho al cual se enfoca, pues cada uno tiene una cadena de distribución distinta”, mencionó.



Si bien algunas personas suelen invertir en estos meses en productos relacionados a las fiestas navideñas y logran sacar provecho de ello, esta vez el escenario es distinto, enfatizó.



Según el ejecutivo, está semana será esencial para el vacío político que caracterizó los recientes acontecimientos locales.



Por tanto, sostuvo que los consumidores mantienen cierto temor e incertidumbre sobre lo que sucederá en los siguientes meses.



La demanda para esta campaña probablemente sea menor que en años anteriores, añadió.



En la misma línea, indicó que los comerciantes o microempresarios que veían en la venta de productos navideños una oportunidad adicional a sus ingresos tradicionales no tienen garantía que su mercancía será colocada.



“Antes la gente vendía adornos o regalos pero hoy en día no se sabe, por eso muchos no están pensando en hacer eso”, agregó.



En este escenario, si el microempresario cuenta con un negocio dedicado a los rubros relacionados, se recomienda invertir en la campaña navideña, sugirió.



Sin embargo, si es alguien que no conoce el mercado y está buscando ganancias extras, el consejo es no apostar su dinero en ello, acotó.



“Creo que debe cuidar más bien los ahorros familiares, de lo contrario, se estaría metiendo un entorno en que la demanda no es igual que antes”, aseveró.