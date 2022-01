El billete verde mostró una agresiva tendencia alcista, la cual le permitió apreciarse más de 10% sobre el sol durante el año pasado.

El sol está muy desviado de su valor fundamental a causa de la preocupación de los inversionistas por lo que podría pasar en Perú, señaló Oscar Corpancho, gerente de Renta Variable de Prima AFP.

La dinámica en monedas va a depender mucho de la política de Estado, si el inversionista quiere mayor cobertura frente a la incertidumbre puede mantener más dólares, sugirió.

Si bien este año, la divisa estadounidense acumula un retroceso de 1.50% y se sitúa en S/ 3.931 frente al cierre del 2021, según datos del Banco Central de Reserva (BCR); algunos especialistas prevén que podría superar nuevamente los S/ 4.00.

El dólar registró una subida muy fuerte, por tanto, es recomendable balancear el cash disponible entre moneda extranjera y peruana, sostuvo Diego Marrero, gerente de inversiones de AFP Habitat.

Indicó que las personas con excedentes que tienen gastos o compromisos financieros en dólares, o una elevada aversión al riesgo podrían aumentar su porcentaje de divisa estadounidense.

Asimismo, el especialista advirtió que se debe tener en cuenta la inflación pues será un riesgo global que podría afectar el retorno de ambas monedas.

No veo buenas perspectivas para Perú este año, bajas tasas de crecimiento, mucho ruido político, poca confianza del mercado en el gobierno, por lo que le sol podría seguir debilitándose, refirió Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB.

En esta línea, sugirió tener lo mínimo en moneda nacional, solo lo necesario para gastos corrientes y lo demás ahorrar en dólares.

En tanto, algunos bancos no prevén una tan subida elevada del billete verde, tal como se dio en el 2021, pues estiman que alcanzaría los S/ 4.10, techo que no dejaría tanto margen de incremento y podría no ser una opción tan rentable.

Si la persona recibe su salario en soles y tiene gastos en la misma moneda, es mejor que sus ahorros también estén principalmente en esa denominación, expresó Marrero.